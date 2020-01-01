جنش: سعيد بالعودة من الإصابة وفبراير مهم للغاية

الزمالك يستعد لمواجهة بريميرو دي أوجوستو

تحدث محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن مواجهة بريميرو دي أوجوستو ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه دي أوجوستو الأنجولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت.

وكان الأبيض قد ضمن الصعود بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط خلف المتصدر مازيمبي صاحب الـ11 نقطة.

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وقال جنش خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سعيد بالعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق مجددًا ولن أتعجل بالعودة للمباريات".

وتابع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر: "الفريق يضم لاعبين مميزين وهدفنا في الوقت الحالي التتويج بالبطولات ونستمر في المنافسة".

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وأضاف جنش خلال المؤتمر الصحفي: "الشهر المقبل سيكون قوي ومهم للغاية بالنسبة لنا، يجب أن نخوض كل مباراة بقمة التركيز، ونعد جماهير الزمالك بالأفضل".

ويلعب الزمالك أمام أوجوستو غدًا السبت في تمام الثالثة عصرًا، حيث اشتكى كارتيرون أنها ستكون مجهدة للاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.