"جنسيًا أنا هالاند، ويجب عرض عضو ريناتو الذكري في مكان ما"!

كشف الإسباني خافي مارتينيز لاعب نادي قطر، ونجم بايرن ميونخ الألماني السابق، عن عدد من أسرار غرفة الملابس في النادي البافاري.

كما تحدث مارتينيز، الذي أنهى مسيرته مع بايرن ميونخ في الصيف الماضي، منتقلًا إلى الدوري القطري، عن جوانب من حياته الخاصة، وتحديدًا الجنسية.

مارتينيز حل ضيفًا على قناة "Mostopapi" على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، وتحدث بصراحة بالغة عن حياته.

وقال مارتينيز عن حياته الجنسية: "إذا سمحت لي باستخدام التشبيه، سأقارن نفسي بأدائي كلاعب كرة قدم، أنا لاعب يعطي كل شيء دائمًا حتى صافرة النهاية، لا يهم إذا كانت السماء تمطر أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "من الناحية البدنية، أدائي يصل إلى 10 أما من الناحية الفنية يتراوح بين 6.5 أو 7، أسجل الكثير من الأهداف، أنا مثل هالاند في هذا الأمر".

أخيرًا، تحدث مارتينيز عن لاعبين أذهلوه في غرفة خلع الملابس، حيث واصل لاعب أتلتيك بيلباو السابق صراحته.

وقال: "في بايرن ميونخ، كان لدينا العديد من الزملاء الملونين، كان الأمر جنونيًا، ريناتو سانشيس كان مجنونًا".

واختتم تصريحاته: "لم أنظر إليه في غرفة الملابس أبدًا، يجب كشف عضوه الذكري في مكان ما".

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