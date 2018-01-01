جندوزي: نمتلك أسلحة الفوز على ليفربول

تعرف على تصريحات موهبة أرسنال قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

أكد ماتيو جندوزي، متوسط ميدان أرسنال، قدرة الفريق على الفوز أمام ليفربول موضحًا أنّ المباراة لن تكون سهلة.

ليفربول يستضيف أرسنال في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

وقال جندوزي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "منذ أن كنت صغيرًا وحلمي هو اللعب لأرسنال. لقد امتلكوا أفضل المواهب الفرنسية أمثال تييري هنري وباتريك فييرا".

وتابع: "لم أشاهد هنري وفييرا مباشرة لأنني كنت صغيرًا وشاهدت بعد ذلك فيديوهات لهم. لم أتردد في الموافقة على الانضمام لأرسنال لأنّه كان فريقي منذ الطفولة".

رمّانة الميزان @Otayfff8 أحد أفضل 25 لاعبًا عربيًا في 2018 👏 باختيارات @GoalAR



نجم @Alhilal_FC ومنتخب @SaudiNT قدّم موسمًا مميزًا مع الزعيم 🔵 ومع الصقور 🇸🇦 في المونديال 💪



تهانينا لك عبدالله عطيف، وكل التمنيات بالتوفيق فيما هو قادم 🙏#جول25 pic.twitter.com/0v6taP9i4n — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

جندوزي أشار إلى أنّ الفريق ارتكب عددًا من الأخطاء مؤخرًا وتأثر بالإصابات وهو ما انعكس على تراجع النتائج.

وحول مواجهة ليفربول، واصل: "أعتقد أنّنا نمتلك العديد من الأسلحة للفوز على الريدز، ولكن المباراة لن تكون سهلة وخاصة وأنّها في أنفيلد".

واختتم: "أنا سعيد لأننا نمتلك لاعبًا مثل بيير إيميريك أوباميانج، إنّه يجعل وظيفتنا أسهل في خط الوسط وسوف وفخور بوجوده في الفريق".

أرسنال يحتل المركز الخامس في البريميرليج برصيد 38 نقطة.