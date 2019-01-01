جناح منتخب البرازيل يُفضل مانشستر يونايتد على السيتي

كشف مفاجأة المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا إيفرتون سواريس، عن وجهته القادمة والمُفضلة بالنسبة له، وذلك في حديث مع أحد الصحف البريطانية ، بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده على بوليفيا بنتيجة 3-0 في افتتاح البطولة اللاتينية.

وشارك مهاجم جريميو كبديل في الشوط الثاني على حساب زميله الشاب ديفيد ناريس، ليتكفل بتسجيل رصاصة الرحمة الثالثة في مرمى الضيف البوليفي.

واقترن اسم الموهوب البالغ من العمر 23 عامًا بعملاقي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي، وذلك استنادًا للتقارير المنتشرة في مختلف الصحف البرازيلية، عن استعداد كلا الناديين لإنعاش خزينة جريميو بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، لنقل اللاعب إلى عاصمة إنجلترا الثانية.

وفي خضم الشائعات التي تحوم حول مستقبله الموسم المُقبل، قال صاحب الشأن لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "في الوقت الراهن تركيزي منصب على المنتخب"، مضيفًا بشأن مستقبله والنادي الأفضل بالنسبة له "أحاول دائمًا تطوير نفسي إلى الأفضل".

وتابع "أجيد الانطلاق والمراوغة وإنهاء الهجمة بشكل جيد من الجهة اليسرى، وهناك العديد من الأندية الأوروبية تلعب بهذه الطريقة، لذا قد أكون قادرًا على اللعب لمانشستر يونايتد أو نادٍ آخر".

وحش المغرب وهداف دورينا🇲🇦🇲🇦

(🎥: abderrazak_hamdallah) pic.twitter.com/sMzxHzYxid — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

وخطف إيفرتون الأضواء في الموسم الماضي، بعد تأثيره الكبير على نتائج فريقه، ونجاحه في تسجيل الأهداف على مستوى ليبرتادوريس، ودوري أبطال أمريكا الجنوبية، ما يعجل بانضمامه لقائمة المدرب تيتي المدافعة عن ألوان السيليساو في الكوبا.