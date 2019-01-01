جناح بورنموث على رادار تشيلسي

ريان فريزر يدخل دائرة اهتمامات تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ريان فريزر جناح فريق بورنموث في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حال وافقت الفيفا على الاستئناف المقدم من النادي اللندني ضد قرار حظر الانتقالات في فترتي الميركاتو الصيفي والشتوي المقبلتين.

وأحرز فريزر سبعة أهداف وصنع ثلاثة عشر هدفًا من ست وثلاثين مباراة لعبها بالبريميرليج هذا الموسم.

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ويتبقى على عقد اللاعب الأسكتلندي مع النادي عامًا واحدًا، مما يرجح إمكانية موافقة النادي على بيعه وسط اهتمامات من قبل آرسنال وتشيلسي.

ويأمل البلوز في ضم اللاعب لتعويض الرحيل المحتمل لنجمها البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد.

يشار إلى أن هازارد قد اعترف في أكثر من مرة برغبته في اللعب لريال مدريد.

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، وذلك قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

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