جنابري يعادل إنجاز فيجو في أندية لندن

بعد ثنائيته في تشيلسي

صنع الشاب الألماني سيرجي جنابري الفارق لبايرن ميونخ، مع بداية الشوط الثاني لمواجهة تشيلسي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وتمكن لاعب آرسنال السابق من هز شباك البلوز مرتين في بداية الشوط الثاني، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يتمكن من تسجيل هدفين في أندية لندن في عقر دارهم في نفس النسخة، بعد النجم البرتغالي السابق لويس فيجو.

وسبق لجنابري أن دك شباك توتنهام في 4 مناسبات في موقعة دوري المجموعات، التي حسمها البايرن بسباعية نكراء مقابل اثنين في قلب "توتنهام هوتسبير".

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وبهدفيه في مرمى الأسود، يكون قد عادل إنجاز فيجو، حين زار شباك الثنائي اللندني آرسنال وتشيلسي في موسمه الأخير مع برشلونة 1999-2000.

والمفارقة، أنه في الوقت الذي سجل فيه الدولي الألماني ستة أهداف بقميص بايرن ميونخ من مباراتين في لندن، كان قد فشل في التسجيل من مشاركته في 9 مباريات أمام أندية العاصمة بقميص آرسنال بين عامي 2012و2014.

وبات خامس لاعب يسجل هدفين أو أكثر في تشيلسي في مباراة أوروبية، والثاني في الإقصائيات بعد رونالدينيو، الذي فعلها في البلوز مارس 2005.

ويلعب جنابري بانتظام مع بايرن ميونخ للموسم الثاني على التوالي بعد انتهاء إعارته لهوفنهايم، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 30 هدفا من مشاركته في 72 مباراة.