جنابري يطالب الصحافة باحترام مولر وعدم توجيه أسئلة غبية

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ بإظهار الاحترام لتوماس مولر زميله في بايرن ونجم منتخب ألمانيا السابق.

وقال جنابري في المؤتمر الصحفي:"عادةً لا يجب أن أقول شيئاً بشأن هذا الأمر، ولكن حين يخوض لاعب مسيرته كاملة مع نادي واحد، يصبح تخيل بايرن ميونيخ بلا مولر صعباً للغاية".

وأضاف:"من السهل معرفة شعور كل لاعب حين لا يلعب ويغضب بشأن ذلك، هذا طبيعي".

وأوضح:"توماس يملك مميزاته، لقد فاز بكل شيء. يجب أن تظهروا له الاحترام وألا توجهوا له أسئلة غبية أو تنشروا أخبار سلبية بشأنه".

يذكر أن مولر عانى من الاستبعاد من منتخب ألمانيا رفقة زميليه المخضرمين جيروم بواتينج وماتس هوميلس الذي انتقل مؤخراً إلى بوروسيا دورتموند.