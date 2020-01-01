جنابري: ريمونتادا ليفربول تُقلق بايرن ميونخ رغم ثلاثيته في تشيلسي

لم نحسم التأهل بعد..

لم يخفِ سيرجي جنابري، لاعب بايرن ميونخ، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على تشيلسي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد وشدد على أن التأهل ليس بمضمون بعد.

جنابري سجل هدفين من ثلاثية بايرن، ليكون اللاعب الأول في التاريخ الذي يتمكن من التسجيل في لندن مرتين بنفس البطولة، بعدما سجل في شباك توتنهام بدور المجموعات أيضًا ليكون إجمالي ما سجله 6 أهداف في مباراتين فقط.

الدولي الألماني تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "ثلاثة أهداف ينبغي أن تعطينا الكثير من الثقة، ينبغي علينا الاستعداد لمباراة الإياب، ولا يصح ألا نأخذها بنفس جدية مباراة اليوم.".

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كما أضاف "لقد رأينا كيف قام ليفربول بهزيمة برشلونة في الموسم الماضي، علينا التركيز وأخذ الأمور بحذر شديد.".

وقصد هنا جنابري أن برشلونة قد تغلب على الريدز بثلاثية نظيفة أيضًا في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في العام الماضي، قبل أن تتمكن كتيبة كلوب من القيام بريمونتادا تاريخية والفوز برباعية نظيفة في الأنفيلد.

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وأتم "لديّ الكثير من الأصدقاء هنا في لندن الكثير منهم كان في المدرجات اليوم ويُساندني، أعتقد أن هذا منحني طاقة جيدة لتقديم مباراة جيدة.".

يذكر أن جنابري سبق له وأن انتقل إلى أرسنال من أكاديمية شتوتجارت، لكنه لم يلق اهتمام أرسين فينجر ليعود مجددًا إلى الدوري الألماني ثم يصل إلى بايرن ميونخ في السنتين الماضيتين.

كما تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ قد استفاق كثيرًا مع هانزي فليك، حيث بات يحتل صدارة الدوري الألماني مجددًا وتأهل لربع نهائي الكأس ووضع قدمًا بالفوز على البلوز في ربع نهائي الأبطال.