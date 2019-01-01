جنابري: العنصرية لن تتوقف في أوروبا وهدفي دروي الأبطال

تعرف على تصريحات جنابري الخاصة حول العنصرية وأصوله الإيفوارية

أكد سيرج جنابري، لاعب بايرن ميونخ، صعوبة مواجهة العنصرية في كرة القدم في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين من أصول أفريقية في أوروبا.

جنابري يمتلك أصول إيفوارية رغم أنّه ووالده مولدان في ألمانيا.

وقال جنابري في تصريحات خاصة: "أحب العمل الخيري ومساعدة الجميع ولذلك كنت سعيد للغاية بمشروع الهدف المشترك وأطلب الدعم سواء من لاعبين في ألمانيا أو في بلاد أخرى".

وتابع: "علاقتي بعائلتي وأصولي في كوت ديفوار لا تزال قوية وأحاول التواصل معهم وزيارتهم بين الحين والآخر ولكن أبي وُلد في ألمانيا وحملت معاه الثقافة الألمانية بما لا ينفي ارتباطي بأصولي".

وحول مواجهة العنصرية، علّق لاعب بايرن ميونخ: "حينما يكون اللاعب بلون مختلف أو من أصول مختلفة يواجه هذا الأمر كثيرًا، ورغم أنني على المستوى الشخصي لم أواجه عنصرية ولكنني شاهدته مع لاعبين آخرين مثل ليروي ساني. أتمنى توقف هذه الظاهرة".

صاحب الـ 24 عامًا أكد أنّه تعلم الكثير من خلال تجربته في إنجلترا مع أرسنال والمدرب أرسين فينجر ورغم أنّه لم يحصل على فرصة كبيرة هناك ولكنّه تشكل خلال هذه الفترة وصار أكثر خبرة ونضجًا.

وواصل: "جوشوا كيميتش هو أكثر لاعب رأيته يمتلك الجوع والشغف لتحقيق البطولات وهدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ بعد أن نجحت في تحقيق الكأس والدوري".

واختتم: "تحدثنا عن الموسم الماضي مع المدرب واللاعبين ونحاول تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها حتى لا تتكرر. الأهم دائمًا تحليل الموقف والبحث عن أفضل الحلول لأجل تحسين شكل الفريق".

جدير بالذكر أنّ البافاري خسر بطولة السوبر الألماني أمام بروسيا دورتموند في افتتاح الموسم.