جمهور ميلان لا ينسى .. شتائم وإهانة لدوناروما بعد لقاء إنجلترا!

حارس مرمى منتخب إيطاليا دخل في مشاجرة صغيرة مع أحد المشجعين بعد مباراة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا إلى اعتداء وإهانة من قبل أحد مشجعي نادي ميلان الإيطالي، بعد مباراة "الأتزوري" أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

وتعادل منتخب إيطاليا سلبيًا مع نظيره الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وحسب صحيفة "Corriere della Sera" الإيطالية، فإن دوناروما تعرض للإهانة عدة مرات من قبل أحد المشجعين وهو يغادر الملعب.

وبينما تجاهل دوناروما الأمر في البداية، إلا أن حارس إيطاليا استدار وأشار إلى المشجع وسار نحوه، بينما كان المشجعون ينتظرون لطلب توقيعات لاعبي إيطاليا أثناء توجههم إلى الحافلة.

وحسب التقرير فإن دوناروما دخل في مشاجرة صغيرة مع المشجع المنتمي إلى نادي ميلان، قبل أن تتوقف الإساءة الموجهة منه إلى حارس باريس سان جيرمان.

بعد الحادث، قام أحد أعضاء منتخب إيطاليا باحتضان دوناروما وإبعاده عن مكان الواقعة، في محاولة لاحتواء الموقف.

وكان رحيل دوناروما عن ميلان في صيف 2021 قد أثار غضب جماهير "الروسونيري" خاصة وأنه غادر في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن منتخب إيطاليا يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب المجر الثاني، فيما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب إنجلترا ترتيب فرق المجموعة بنقطتين.

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