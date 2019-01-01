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دوري أبطال أوروبا

جمهور ليفربول يستعد للانتقام من كوتينيو وسواريز

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تعرف على خطة جمهور ليفربول للتعامل مع كوتينيو وسواريز
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر جمهور ليفربول الإنجليزي إطلاق صافرات الاستهجان على لويس سوايز وفيليبي كوتينيو، لاعبا برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف النهائي على ملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إنّ جمهور الريدز قرر إطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة يلمس كوتينيو أو سواريز الكرة في المباراة.

وأوضحت أنّ الجمهور غاضب من الثنائي رغم أنهما لعبا للفريق في فترة سابقة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ احتفال سواريز بعد هدفه في لقاء الذهاب وافتعال الشجار مع لاعبي الفريق تسبب في غضب الجمهور، كما أنّ الطريقة التي رحل بها كوتينيو إلى البلوجرانا لم تكن مقبولة.

وكان كوتينيو قد تعرض لصافرات الاستهجان من جمهور برشلونة في مباراة الذهاب.

وطلب هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، من الجماهير عدم إطلاق الصافرات على كوتينيو ومساندة اللاعب.

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