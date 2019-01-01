جمهور ليفربول يستعد للانتقام من كوتينيو وسواريز

تعرف على خطة جمهور ليفربول للتعامل مع كوتينيو وسواريز

قرر جمهور ليفربول الإنجليزي إطلاق صافرات الاستهجان على لويس سوايز وفيليبي كوتينيو، لاعبا برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف النهائي على ملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إنّ جمهور الريدز قرر إطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة يلمس كوتينيو أو سواريز الكرة في المباراة.

وأوضحت أنّ الجمهور غاضب من الثنائي رغم أنهما لعبا للفريق في فترة سابقة.



في الواقع، هو أكثر لاعب مرر تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى بالتساوي مع سانشو - 14 أسيست! 👏 pic.twitter.com/4foohGD4zX — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ احتفال سواريز بعد هدفه في لقاء الذهاب وافتعال الشجار مع لاعبي الفريق تسبب في غضب الجمهور، كما أنّ الطريقة التي رحل بها كوتينيو إلى البلوجرانا لم تكن مقبولة.

وكان كوتينيو قد تعرض لصافرات الاستهجان من جمهور برشلونة في مباراة الذهاب.

وطلب هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، من الجماهير عدم إطلاق الصافرات على كوتينيو ومساندة اللاعب.