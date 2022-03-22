جمهور ليفربول يرفض ويمبلي .. مطالب بمواجهة مانشستر سيتي في أولد ترافورد!

يواجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غضبًا عارمًا من مشجعي نادي ليفربول بسبب وضع مباراة فريقهم أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي.

حيث تواجه جماهير الريدز صعوبة في التنقل من مدينتها إلى لندن، وذلك لتوقف عمل خطوط النقل من الشمال الغربي إلى العاصمة بسبب الأعمال الهندسية في عطلة نهاية الأسبوع من 16 إلى 17 أبريل.

ويريد مشجعو ليفربول أن تنتقل المباراة من ملعب ويمبلي إلى استاد أولد ترافورد، حيث يمكن للجماهير الوصول للملعب بشكل طبيعي.

غضب قوي من جماهير ليفربول

يشعر المشجعون بالغضب بشكل مبرر حيث يعتقدون أنه نقص كامل في التخطيط من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي، والذي تم إبلاغه بالأعمال الهندسية منذ ستة أشهر، وفقًا لمصادر صناعة السكك الحديدية.

وقال المتحدث باسم مجموعة "Spirit of Shankly": "في وضع مثالي نود أن تلعب المباراة في أولد ترافورد، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة لكلا المجموعتين من المشجعين، كما أن السفر بالسكك الحديدية متاح والسفر بالحافلة أرخص".

وعن تواجد مباراة لمانشستر يونايتد على أرضه في نهاية الأسبوع أضاف: "أنا أقدر أن يونايتد لديه مباراة على أرضه ولكن هذه مسؤولية الاتحاد الإنجليزي".

وواصل: "مع مرور الأيام يصبح الأمر غير واقعي، أين كان تخطيطهم المستقبلي؟".

ما موقف الاتحاد الإنجليزي من نقل المباراة؟

قال اتحاد الكرة إنه يتحدث إلى الأندية ومؤسسة السكك الحديدية لإيجاد حل للمشكلة، لكن المشجعين يشعرون أن الوقت متأخر للغاية وأن المحادثات كان يجب أن تكون قد جرت قبل وقت طويل من الآن.

حيث قال الاتحاد الإنجليزي في بيان صدر يوم الثلاثاء: "سيتواصل الاتحاد بشكل وثيق مع كل من ليفربول ومانشستر سيتي بشأن جميع ترتيبات المباريات، بما في ذلك سفر المشجعين إلى نصف النهائي القادم على ملعب ويمبلي، مع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي في 16 أبريل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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