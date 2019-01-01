جمهور سيلتك يتعرض للطعن قبل مواجهة لاتسيو

أجواء متوترة بين جماهير الفريقين

تعرض عدد من جماهير سيلتك المتواجدة في روما للطعن، وذلك قبل مواجهة لاتسيو في الدوري الأوروبي.

وشهد لقاء الذهاب تبادلاً للسباب للإهانات بين جماهير الفريقين، وفاز الفريق السكوتلندي بهدفين مقابل واحد.

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وقال كريس مكلوجلين، صحفي في بي بي سي، أن مشجعين لسيلتك تعرضا للطعن في شوارع العاصمة الإيطالية.

وأشار الصحفي أن الحادثة وقعت في حانة، وأن المشجعين في حالة ليست خطرة بالوقت الراهن.

ويتصدر سيلتك المجموعة حالياً برصيد سبع نقاط، بينما يحل لاتسيو ثالثاً برصيد ثلاثة نقاط فقط بعد مرور ثلاث جولات.