جمهور الهلال يرفض دعم المريسل .. والإعلامي: مبروك البطولة الثانية

عرض الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل خدماته على جمهور نادي الهلال السعودي، لدعم فريقهم خلال مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، لكن باكتساح كبير رفضت الأغلبية هذا الدعم.

الزعيم يستضيف اليوم الثلاثاء، الفريق الكوري الجنوبي، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الأزرق قد تأهل على حساب غريمه النصر بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما صعد الفريق الكوري على حساب جاره أولسان هيونداي بالفوز عليه في ركلات الترجيح.

المريسل ينسب الفوز المونديالي لنفسه:

منذ أيام، أعاد المريسل نشر تصريحاته التي قلل بها من نادي الترجي التونسي، قبل مواجهة الهلال في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية 2019.

الإعلامي النصراوي وقتها أكد أن الزعيم سينتصر بأريحية، وخرج لاعبو الفريق التونسي للرد عليهم، وهنا أكد المريسل أنه نال من معنوياتهم بشكل كبير، مما أثر عليهم في المباراة، وبالفعل خرجوا بالخسارة.

وطلب وقتها من جمهور نادي الهلال معرفة رأيه ما إذا كانوا في حاجة له لدعم الفريق قبل مواجهة بوهانج بالطريقة نفسها أم لا. (طالع التفاصيل)

جمهور الهلال يرفض المريسل:

اليوم الثلاثاء، أطلق المريسل استفتاءً أمام جمهور الزعيم، قبل أن يقوم بدعم الأزرق إعلاميًا في اللقاء ويرتدي قميص الفريق.

وشارك في التصويت 6554 متابع، رفض منهم دعم المريسل 80.3%، فيما وافق 19.7% فقط.

وبعدها بساعة قرر المريسل إطلاق استفتاءً أخيرًا، إذ كتب: "جمهور الهلال بعطيكم فرصة أخيرة، هل تريد مني دعم إعلامي للهلال قبل لقاء بوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا؟!".

وهذه المرة شارك 6370 متابع، رفض منهم نسبة 82.4%، مقابل موافقة 17.6%.

وهنا قرر الإعلامي النصراوي الاستسلام، فكتب معلقًا: "رسميًا لن ارتدي تيشرت الهلال، يبدو أن الجمهور الهلال واثق من قدرة فريقه على تجاوز بوهانج بسهولة ولا ألومهم فالفوارق الفنية كبيرة، وأنا أذهب معهم في ذلك، ويبدو أن هذا سبب عدم رغبتهم بدعمي الإعلامي في مباراة الهلال وبوهانج".

وأضاف: "مبروك للهلال بطولة دوري أبطال آسيا الثانية".

يبدو بأن الجمهور الهلالي واثق من قدرة فريقه على تجاوز #بوهانج بسهولة ولا ألومهم فالفوارق الفنية كبيرة

وانا أذهب معهم في ذلك

و يبدو ان هذا سبب عدم رغبتهم بدعمي الاعلامي في مباراة #الهلال_بوهانغ_دوري_ابطال_اسيا

مبروك للهلال بطولة #دوري_ابطال_اسيا الثانية

.https://t.co/B7qGDCOk4L — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 23, 2021

البطولة الثانية للهلال؟

عبارة المريسل الأخيرة هي استفزازية في المقام الأول لجمهور الهلال، إذ أن جمهور يؤكد حصول ناديه على ثلاث بطولات دوري أبطال آسيا في أعوام 1991 و1999 و2019.

لكن جمهور النصر يعترف فقط بلقب 2019، رافضًا الاعتراف بنسختي 91 و99، بداعي أنهما كانتا بالمسمى القديم للبطولة وبنظام مختلف عما تقام به حاليًا.

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