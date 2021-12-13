"جمهور الأهلي سبب ابتعاده عن البطولات"
هاجم الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي جمهور النادي الأهلي السعودي، متهمًا إياهم بأنهم المسؤولون عما يمر به النادي من أزمات في السنوات الأخيرة.
الراقي يعاني في السنوات الأخيرة من الابتعاد عن البطولات، والتخبط الإداري والفني، بجانب هروب عدد من اللاعبين، نظرًا للأزمة المادية.
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الكثيرون اتهموا جمهور الأهلي بتحمل مسؤولية تراجع الفريق، على رأسهم كان منصور بن مشعل، الذي هاجم الجمهور في الموسم الماضي لعدم مساندة الفريق من المدرجات.
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وكتب المالكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلت منذ أربع سنوات "أحد أسباب ابتعاد الأهلي عن البطولات: جمهوره"، ولا زالت هذه الجملة تثبت صحتها في كل موسم، في هذا الموسم ظهرت دقتها للكثيرين من خلال مساحات تويتر".
وأضاف: "ليس بيني وبين الجمهور عداء أنا طبيب أشخص المرض وأصف علاجًا مرًا لكنه مفيد، اخترت مصلحة الأهلي وخسارة التصفيق والتويت".
يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.
ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الرائد في 27 من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.