جمهور أولمبياكوس يعتدي على جمهور بايرن وإصابات في الصفوف الألمانية

واقعة مؤسفة..

شهدت مباراة فريق تحت ١٩ عامًا لأولمبياكوس اليوناني وبايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا أحداثًا مؤسفة، بعدما اعتدت الجماهير اليونانية على ضيوفها.

المباراة التي تقدم فيها فريق شباب البايرن بأربعة أهداف نظيفة قد تم إيقافها في الدقيقة ٨٤ بعدما ألقت الجماهير ألعاب نارية في أرض الملعب ثم اقتحم جزء من ألتراس أولمبياكوس الميدان ومعهم عصيان ومغميين الوجه وتم الاعتداء على الجمهور الألماني.

Η στιγμή της εισβολής των κουκουλοφόρων στο παιχνίδι των νέων μεταξύ Ολυμπιακού και Μπάγερν #olyfcb #ChampionsLeague pic.twitter.com/cJNeuZWQrz — tsibos (@tsibos10) October 22, 2019

وبحسب التقارير الواردة من اليونان، فإن هناك ٤ إصابات حتى الآن في صفوف جمهور بايرن ميونخ.

يذكر أن أولمبياكوس بفريقه الأول سيستضيف بايرن ميونخ أيضًا اليوم في دوري أبطال أوروبا.