جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 11 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان في 27 يونيو 2026 عند 23:30 بتوقيت غرينتش و 18:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في جورجيا تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة K بيأس إلى إنقاذ حملتيهما بعد مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة والمحبطة. وبعد جولة ثانية من المباريات اختبرت الفريقين بقسوة - حيث تلقّت جمهورية الكونغو الديمقراطية هزيمة ضيقة بنتيجة 1–0 أمام متصدري المجموعة كولومبيا وتعرّضت أوزبكستان لخسارة قاسية 5–0 على يد البرتغال - فقد اختفى هامش الخطأ تمامًا في ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز) . ويتجه المعسكران إلى الجنوب الشرقي وهما يعلمان أن القدرة على التكيّف التكتيكي والتجدد النفسي السريع بعد تلك الهزائم المرهقة سيحددان بالكامل بقاء طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي مع تحسين فعاليتهم الحاسمة في الثلث الأخير بشكل جذري، مستفيدًا من انضباطهم التكتيكي لترسيخ السيطرة على شريان حياة حاسم في البطولة. وسيعتمد ديسابر على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه وعلى التفوق البدني في التحولات لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع آسيوي هش. ويقف في مواجهتهم منتخب أوزبكستان المتضرر هيكليًا لكنه يائس بقيادة فابيو كانافارو. ومكلّفًا بإعادة صلابة فريقه الدفاعية بسرعة، يمتلك ذئاب كانافارو البيض مخططًا عنيدًا وميزة في الهجمات المرتدة يجب الآن تنفيذها بانضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط الإقصاء.

تُقام هذه المواجهة في ملعب أتلانتا المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية عالية المخاطر. لا يستطيع أي من الفريقين تحمّل انهيار دفاعي آخر في التحول، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى جمهورية الكونغو الديمقراطية هذه المباراة منصة مثالية لتحقيق فوزها الأول في البطولة، معتمدة على نقطتها الوحيدة من الجولة الأولى لدفعها إلى دور الـ32. وفي الوقت نفسه، تدخل أوزبكستان أرض الملعب متحمسة لإعادة كتابة سرد انهيارها في الجولة الثانية بالكامل، مسلّحة بروحها الجريئة لانتزاع نتيجة حيوية بأقصى عدد من النقاط وتجاوز منافسيها. ومع وصول احتمالات المجموعة إلى نقطة الغليان، ستسيطر جسامة ضمان البقاء في كأس العالم على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

كولومبيا 1–0 جمهورية الكونغو الديمقراطية

عانت كتيبة ديسابر من إحباط دفاعي في ملعب غوادالاخارا، حيث أجبرتهم تسديدة وحيدة في الشوط الثاني من أميركا الجنوبية على تلقي هزيمة صعبة بنتيجة 1–0. وبحثًا عن البناء على زخم الجولة الافتتاحية، افتتح الفهود المباراة ساعين لفرض سلطة هيكلية ونجحوا في إغلاق المناطق العميقة بخط خلفي صارم مكوّن من خمسة لاعبين طوال جزء كبير من المواجهة.

اعتمد شكل جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير على عمود فقري بدني قوي - يقوده شانسل مبيمبا وأكسل توانزيبي - لخنق مسارات التحول بالكامل، مُبقين كولومبيا بعيدًا لمدة 75 دقيقة. ومع ذلك، تصدّع تنظيمهم الهيكلي أخيرًا تحت ضغط متواصل عندما كسر الظهير دانييل مونيوز التعادل بهدف سريري في الدقيقة 76. وعلى الرغم من دفع الأعداد إلى الأمام وتغيير أنماطهم الهجومية في المراحل الختامية عبر تبديلات متأخرة، لم تستطع جمهورية الكونغو الديمقراطية فكّ كتلة كولومبية عنيدة، ليغادروا دون شيء في الجولة الثانية.

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البرتغال 5–0 أوزبكستان

تحمّل رجال كانافارو بعد ظهر قاسيًا ومُذلًا في ملعب هيوستن، إذ منحهم عرض عالمي المستوى من القوة الأوروبية البرتغال هزيمة ثقيلة بنتيجة 5–0. عانى الذئاب البيضاء من التكيّف مع الإيقاع المكثف على الفور تقريبًا، مع تفكك مخططهم الدفاعي بعد ست دقائق فقط من بداية اللقاء عندما وجد الأيقونة العالمية كريستيانو رونالدو الشباك.

واجه الشكل التكتيكي لأوزبكستان معركة شاقة إذ ضاعف نونو مينديش أفضلية البرتغال في الدقيقة 17، تلاه هدف ثانٍ سريري من رونالدو قبل الاستراحة مباشرة (39′) ليضع المباراة خارج المتناول. حاول كانافارو تغيير عناصره بين الشوطين، مُدخلًا أكمل موزغوفوي وخوجياكبار أليجونوف لتثبيت غرفة المحرك، لكن هدفًا عكسيًا مؤلمًا في الدقيقة 60 من حارس المرمى عبدووهيد نيماتوف زاد من إحباط صمودهم. وضعت تسديدة متأخرة في الدقيقة 87 من رافائيل لياو علامة التعجب الأخيرة على عرض برتغالي مهيمن، ما أجبر أوزبكستان على التوجه إلى يوم المباراة الأخير وهي بحاجة إلى إعادة ضبط نفسية هائلة.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

جمهورية الكونغو الديمقراطية (سيباستيان ديسابر)

لا يحتاج ديسابر إلى التخلي عن المخطط الانتقالي المنظم عالي الإيقاع الذي سمح للفهود بإحباط خصوم نخبة في وقت سابق من البطولة. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والانضباط الدفاعي المدفوع بخط خلفي بمستوى الدوري الإنجليزي الممتاز يثبت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للمنافسة على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على ديسابر أن يضمن أن فريقه يحقن قدرًا أكبر بكثير من الكفاءة السريرية في الثلث الأخير. في مباراتهم السابقة، عانى الشكل الهجومي البراغماتي منخفض الأحداث لجمهورية الكونغو الديمقراطية من توليد فرص مركزية منتظمة، ما ترك المهاجمين الخطرين معزولين وأدى في النهاية إلى هزيمة صعبة بنتيجة 1–0 أمام كولومبيا. أمام فريق أوزبكي يحاول إعادة بناء ثقته الدفاعية، سيكون التقدم البطيء بالكرة قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لديسابر على غرفة محرك خط الوسط - وتحديدًا المطالبة بإعادة تدوير عمودية أسرع ودعم إبداعي من خطوطه المركزية لإمداد المهاجمين المتفجرين مثل يوان ويسا وسيدريك باكامبو بفعالية قبل أن يتمكن الخصم من تثبيت كتلته الدفاعية.

أوزبكستان (فابيو كانافارو)

لا يحتاج كانافارو إلى تفكيك القالب المتماسك، الذي يضع الدفاع أولاً، والذي دفع تاريخياً الذئاب البيضاء إلى أول ظهور لها على الإطلاق في كأس العالم. يبقى الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولاً موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة دفاعية فورية وجذرية عقب هزيمة قاسية بنتيجة 5–0 على يد البرتغال.

أمام تهديد التحولات المباشرة والرياضية للكونغو الديمقراطية، فإن الإبقاء على خط خلفي مفكك أو سهل العزل سيؤدي إلى استغلال سريع. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لكانافارو على استعادة صلابته الدفاعية المميزة على الطريقة الإيطالية، مع توجيه ركائز الدفاع المركزية مثل عبد القادر خوسانوف لتنظيم كتلة منخفضة أكثر إحكاماً وتواصلاً. عند استعادة الاستحواذ، يجب على أوزبكستان الانتقال إلى الأمام بسرعة عمودية واضحة بدلاً من تدوير الاستحواذ أفقياً في مناطق خطرة. سيكون استخدام تمريرات خروج مباشرة لتجاوز الضغط العكسي الكونغولي وتوسيع الملعب عرضياً أمراً حاسماً لتغذية الثنائي الأمامي إلدور شومورودوف وعباسبيك فايزولايف، ومنع الهجوم من الاختناق تماماً وسط الازدحام المركزي.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار فريق الكونغو الديمقراطية

يمتلك ديسابر تشكيلة جاهزة بالكامل ومتاحة للاختيار منها بينما يهدف الفهود إلى التعافي من هزيمتهم الضيقة 1–0 أمام كولومبيا. استخدمت الكونغو الديمقراطية خطة 5-3-2 شديدة الحماية في الجولة الثانية، مرتكزة على الحارس ليونيل مباسي عقب عرضه الفردي المذهل في المرمى. يبقى خط الدفاع الخماسي القوي سليماً بالكامل وجاهزاً للاختيار، بقيادة المدافعين المركزيين صامويل كابوادي، أكسل توانزيبي، والقائد شانسيل مبيمبا، إلى جانب الظهيرين آرثر ماسواكو على اليسار وآرون وان-بيساكا على اليمين.

في غرفة محرك خط الوسط، فإن الثلاثي التشغيلي إيدو كاييمبي، صامويل موتوسامي، ونغال'اييل موكاو جميعهم بعيدون عن قيود الانضباط ومتاحون بالكامل لفرض الإيقاع البدني. في الأمام، من المقرر أن يقود الشراكة الهجومية الديناميكية يوآن ويسا وسيدريك باكامبو الخط مرة أخرى، مع اعتماد ديسابر بشكل كبير على سرعتهم لفتح دفاع أوزبكستان.

أخبار فريق أوزبكستان

كما يمتلك كانافارو تشكيلة متاحة بالكامل دون غيابات بسبب الإيقاف بينما تسعى الذئاب البيضاء إلى إعادة ضبط نفسية ضخمة عقب خسارتها الثقيلة أمام البرتغال. أقامت أوزبكستان في الجولة الثانية على نظام 3-4-3 واسع. رغم مباراة صعبة، يبقى الحارس عبد الوهاب نيماتوف الخيار الأساسي بين القائمين، محمياً بثلاثي دفاع مركزي مكوّن من رستم أشورماتوف، أسدبيك عبد اللهيف، وعبد القادر خوسانوف.

عبر خط الوسط الرباعي، يوفر شيرزود نصر اللهيف وبهروز كريموف تغطية تشغيلية على الأطراف، بينما يسيطر أوتابيك شوكوروف وأوديلجون هامروبيكوف على محور الارتكاز المركزي العميق. يحمل هامروبيكوف بطاقة صفراء من الجولة السابقة ويجب أن يتوخى الحذر لتجنب عقوبات تراكم البطاقات في البطولة مستقبلاً. يبقى الخط الأمامي خطيراً وبكامل لياقته، مع تكليف منافذ الأطراف الإبداعية عباسبيك فايزولايف وعزيزبيك غانييف بتوليد الإمداد للمهاجم المركزي التميمة إلدور شومورودوف.

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أبرز المواجهات في مباراة الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان

يوآن ويسا ضد عبد القادر خوسانوف

بعد أن صعد كنقطة محورية خطيرة في إعداد ديزابري الانتقالي، يظل ويسا رأس حربة عالي الطاقة وواثقًا للغاية في خط هجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد عمل بسلاسة على القناة اليسرى لقيادة الزخم الإبداعي ضد كولومبيا، محاولًا كسر الخطوط بسرعته المتفجرة. ولتفكيك الشكل الدفاعي لأوزبكستان، سيكون دور ويسا بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم حركته العمودية الذكية، ومهارته الحادة في المراوغة، ومعدل عمله المستمر لتمديد قلوب الدفاع لدى الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير للتهديدات المركزية مثل سيدريك باكامبو لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع خوسانوف، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط كانافارو الخلفي. قاد خوسانوف الجانب الأيمن من الكتلة المركزية خلال ظهور أوزبكستان السابق، محاولًا تماسك الثلاثي الخلفي تحت ضغط هائل لا يلين ضد البرتغال. وبينما عانى الهيكل الدفاعي الأوزبكي من انهيار قاسٍ في الجولة الثانية، يمتلك خوسانوف سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة هوائية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب رستم أشورماتوف وأسَدبك عبد اللهيف، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات ويسا القطرية الحادة ومنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

صامويل موتوسامي ضد أوتابك شوكوروف

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لوسط ميدان الكونغو، موتوسامي مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح الفهود. لقد لعب في قلب الوسط خلال معركتهم الشديدة في الجولة الثانية ضد كولومبيا، منطلقًا إلى الأمام لتقديم شرارة بدنية حيوية ودفع تغطية فريقه الدفاعية. أمام أوزبكستان، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمريرها إلى الانطلاقات الواسعة المتفجرة لظهيري الجناح. إذا سُمح لموتوسامي بالوقت والمساحة ليدور ويواجه الكتلة الدفاعية، فإن رؤيته ستخل بتوازن خصم يبحث عن الاستقرار الهيكلي بسهولة.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو لاعب وسط أوزبكستان البارزشوكوروف. لقد ارتكز في غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولًا توفير حماية تكتيكية خلال ظهور بالغ الصعوبة ضد البرتغال. سيُختبر عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه الانتقالي إلى أقصى حد في ملعب أتلانتا. يجب على شوكوروف أن يدير تمركزه بقوة إلى جانب شريكه المركزي أوديلجون هامروبيكوف لتضييق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء لعب موتوسامي، وحماية ثلاثي دفاعه لضمان ألا يهيمن الأفارقة تمامًا على الثلث الأوسط ويثبتوا أوزبكستان داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة K؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة K هيكلًا شديد السيولة والتنافسية. تحتل كولومبيا الصدارة بشكل مريح بست نقاط وبفارق أهداف +3 ، بعد أن وضعت نفسها في موقع قوي للأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 1–0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يترك هذا البرتغال في المركز الثاني بأربع نقاط وفارق أهداف +5 ، جالسةً خلف المتصدرين عن كثب بعد حصد نقطة والسيطرة على أيام مبارياتهم. تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بنقطة واحدة وفارق أهداف −1 بعد تعادلها في يوم الافتتاح وهزيمتها الضيقة اللاحقة. وفي الوقت نفسه، تظل أوزبكستان راسية في قاع الجدول دون نقاط وبفارق أهداف −7 بعد خسارتين متتاليتين. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب أتلانتا نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين بينما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة الجامحة قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية

فوزٌ لفريق ديسابر سيقذف الفهود إلى أربع نقاط، واضعًا إياهم فورًا في موقع مثالي لمنافسة التأهل التلقائي إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة كولومبيا ضد البرتغال، فإن فوزًا كونغوليًا مقترنًا بهزيمة برتغالية ثقيلة قد يجعلهم نظريًا ينزلقون إلى مركز وصيف المجموعة بفارق الأهداف. وعلى العكس، فإن الفوز سيُجمّد أوزبكستان عند صفر نقاط، مُقصيًا الجانب الآسيوي تمامًا من المنافسة. إذا تجنبت البرتغال خسارة ثقيلة، فإن حصيلة جمهورية الكونغو الديمقراطية البالغة أربع نقاط ستُبقيهم محبوسين في المركز الثالث، مُسقِطةً مصيرهم في أيدي تصنيفات البطاقة الجامحة، حيث إن مجموع أربع نقاط تاريخيًا يوفر وسادة أمان شديدة الوثوق للتقدم.

إذا فازت أوزبكستان

إذا ضمن رجال كانافارو النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافيًا مذهلًا في اليوم الأخير من دور المجموعات للذئاب البيضاء. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيسمح لأوزبكستان بتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية في الترتيب وإنهاء حملتهم في المركز الثالث. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيحبس جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، مُسقطًا إياهم إلى قاع المجموعة K ومنهيًا رسميًا حملتهم في كأس العالم. بينما يُبقي الفوز أوزبكستان على قيد الحياة حسابيًا، فإن إنهاء المنافسة في المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف سلبي بشدة يجبرهم على انتظار ختام المجموعات الأخرى، تاركًا آمال بقائهم عبر البطاقة الجامحة شديدة التقلب.

سيناريو التعادل

نقطةٌ مقسومة في جورجيا ستترك جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطتين، ما سيضمن إنهاءً في المركز الثالث فوق أوزبكستان لكنه سيتركهم عالقين حسابيًا. بالنسبة لأوزبكستان، فإن الانتقال إلى نقطة واحدة سيقفلهم في خانة القاع، مؤكدًا الإقصاء الفوري إلى جانب المغادرين المبكرين الآخرين في البطولة. بينما يمنع التعادل جمهورية الكونغو الديمقراطية من إنهاءٍ في المركز الأخير، فإن إنهاء المنافسة في المركز الثالث بنقطتين فقط وفارق أهداف −1 غير كافٍ تاريخيًا للمنافسة على تذكرة بطاقة جامحة إلى دور الـ32، ما يرسل فعليًا كلا البلدين إلى الديار عند صافرة النهاية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

لم يؤكد سيباستيان ديسابر تشكيلةً محتملة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مُدرجة للفهود. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بينما يستعد الفريق لمواجهة لا بد من الفوز بها.

لم يُسمِّ فابيو كانافارو بالمثل بعد تشكيلته الأساسية المتوقعة لأوزبكستان، مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة. سيحتاج المدرب الإيطالي إلى إيجاد طريقة لاستخراج المزيد من وحدته الهجومية بعد بداية صعبة للبطولة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلاً 1-1 مع البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم في 17 يونيو، وهي نقطة انتُزعت بشق الأنفس أمام أحد المرشحين المفضلين للبطولة. وقبل ذلك، خسرت 2-1 أمام تشيلي في مباراة ودية قبل البطولة، رغم أن التعادل السلبي مع الدنمارك والفوز 1-0 على جامايكا في تصفيات كأس العالم أظهرا صلابة دفاعية. ويُكمل الفوز 2-0 على برمودا سلسلة المباريات الخمس. عبر تلك المباريات، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية خمسة أهداف واستقبلت ثلاثة.

يصعب تقييم سجل أوزبكستان الأخير بثقة. خسر فريق كانافارو ثلاثاً من آخر خمس مباريات له، وكانت الهزيمة 3-1 أمام كولومبيا في 18 يونيو النتيجة الأكثر ضرراً في تسلسل النتائج. كما جاءت الهزائم أمام هولندا وكندا في مباريات ودية قبل البطولة ضمن تلك الفترة. وقدمت الانتصارات السابقة على فنزويلا والغابون بعض التشجيع، رغم أن جودة المنافسين في تلك المباريات كانت أقل بكثير. سجلت أوزبكستان سبعة أهداف عبر المباريات الخمس بينما استقبلت سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات مباشرة مسجلة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في مجموعة البيانات المقدمة. ستكون هذه المباراة في أتلانتا يوم 27 يونيو أول مواجهة تنافسية أو موثقة بين البلدين.

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