جُملة مُعلق لا تُنسى (4) | "قنبلة .. الأخضر دمرهم، شنو هذا يا فهد المولد؟!"

سلسلة جول النسخة العربية الخاصة بجُمل من معلقي كرة القدم التي لا تُنسى

يواصل جول النسخة العربية تقديم حلقات سلسلة "جمل معلق لا تُنسى" والتي تتعلق بجُمل لا تُنسى لمعلقي مباريات كرة القدم، وصف ظل راسخًا للحظات سعيدة أو حزينة، حديث عن نادٍ أو لاعب أو حدث ما .. كلمات خالدة في عقل المشجعين والعشاق لا يمحوها الزمن.

حلقتنا الثالثة خاصة بالمعلق التونسي رؤوف خليف، وقتما جن جنونه فرحًا بعودة المنتخب السعودي للمونديال بعد غياب 12 عامًا..

المباراة يعود تاريخها للخامس من سبتمبر 2017، حيث ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، لقاء مصيري يجمع بين السعودية واليابان، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

الأخضر كان في حاجة للفوز بأي نتيجة، للتأهل مباشرةً لنهائيات مونديال وإلا سيضطر لخوض مباراة الملحق الآسيوي أمام منتخب سوريا.

ملعب الجوهرة المشعة امتلأ عن آخره بجمهور السعودية، لكن مرت 60 دقيقة ولم يفلح المنتخب السعودي بكامل نجومه في هز شباك الساموراي.

رؤوف خليف علق وقتها متأثرًا خوفًا من ضياع حلم الأخضر المونديال: "أبيض اللون ما زال لم يكن من أجمل ما يكون، يلزم يجيب الهدف، مفماش كلام"، إذ كانت ترتدي وقتها كتيبة المدرب بيرت فان مارفيك الطاقم الأبيض بالكامل.

لكن بعد ثواني من تعليق المعلق التونسي، اهتزت شباك الضيوف بهدف المباراة الوحيد، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بأقدام الفتى الأسمر فهد المولد، في الدقيقة 63 قادت الأخضر للصعود لمونديال روسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

رؤوف خليف انطلقت العبارات منه مسترسلًا فرحة بالصعود العربي..

"فهد المولد يعدي، هذي كورة، جوووول، جوووول، شنو هذا؟!، شنو هذا؟!، قنبلة، بوم بوم بوم، يا سلام يا سلام، اظهر يا الأخضر وبان، فهد المولد دمر اليابان، جابهاله وفي الشباك حطهاله، هو فهد المولد، رائعة".

وأضاف: "العب يا الأخضر لعبك، بروح الدلال، بكل الجمال، الساموراي يعاني، جريح المنتخب الياباني، وين كان مختفي فهد المولد؟!".

استكملت المباراة ولم يهز أحد الشباك خلف الفهد الأسمر، وكان هدفه كافيًا ووافيًا، فلم يكن الأخضر في حاجة لغيره، ليُسقط جبروت اليابان.

لكن إبداع المولد هذا لن نراه في مونديال قطر 2022، إذ يغيب اللاعب بعدما شارك في السعودية في التصفيات، في ظل إيقاف لعام ونصف من قبل لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية.

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