جمعية برشلونة العمومية.. صافرات استهجان بسبب بارتوميو ولابورتا يغضب

حالة من الغضب تسيطر على أعضاء برشلونة أثناء الجمعية العمومية الخاصة بالنادي في حضور نائب بارتوميو وجوان لابورتا.

شهدت الجمعية العمومية الخاصة بنادي برشلونة حالة كبيرة من الغضب من جانب الأعضاء في ظل غياب جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي.

جاء هذا في حضور الرئيس المنتخب حديثًا جوان لابورتا، وفي ظل صافرات استهجان ضد ممثل الإدارة السابقة جوردي موبكس.

وبمجرد أن بدأ موبكس بالحديث انطلقت صافرات الاستهجان من كل مكان داخل ملعب كامب نو الذي يشهد تجمع الجمعية العمومية.

كيف توقفت صافرات الاستهجان وما هو دور بارتوميو؟!

وتكرر الأمر عدة مرات لدرجة لم يستطع خلالها النائب السابق لبارتوميو أن يكمل حديثه، ليقوم الرئيس الحالي بالتدخل.

تحدث بارتوميو وطلب من الأعضاء الهدوء لحين انتهاء كلمة موبكس، وقال: "من فضلكم توقفوا عن الصافرات، الأرقام صعبة أعلم ذلك، لكن احترموا النادي".

بعد ذلك عاد موبكس للمنصة للإجابة على أسئلة الأعضاء، وتوقفت الصافرات من بعد حديث الرئيس الحالي، بالرغم من استمرارها أثناء كلمة لابورتا لبعض اللحظات.

ما هي أسباب غضب الأعضاء من موبكس وبارتوميو؟

بدأت الجماهير في توجيه الأسئلة لموبكس حول فترة بارتوميو في النادي، وسألوه لماذا لم يحضر بنفسه.

كما سألوا عن أسباب التخلي عن لويس سواريز لفريق خصم مثل أتلتيكو مدريد، حيث كان من أسباب فوز الفريق العاصمي بالدوري الإسباني وصبوا غضبهم عليه فيما يتعلق بقضية بارسا جيت.

ويُحاكم بارتوميو حاليًا في تلك القضية رفقة بعض أعوانه بتهمة تبديد مال النادي والاستعانة بشركات علاقات عامة لتشويه صورة النجوم.

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