جماهير نابولي تدعم كوليبالي قبل مواجهة بولونيا

مساندة كبيرة للسنغالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قام عددًا من جماهير نادي نابولي الإيطالي، بتوزيع صوراً للمدافع السنغالي كاليديو كوليبالي، لاعب الفريق، قبل بداية مباراة نابولي ضد بولونيا.

ويستضيف ملعب سان باولو، معقل البارتينوبي، بولونيا في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول من الدوري الإيطالي.

ويساند جمهور نابولي، مدافعه السنغالي، بتوزيع ورفع صورته في مدرجات الملعب قبل بداية المباراة، مع وسم "جميعنا كوليبالي".

.@SofianeHanni لاعب نادي @spartak_hc ونجم @LesVerts يتحدث لجول عن منتخب بلاده وطموحاته خلال العام القادم بعد تواجده ضمن قائمة #جول25 🦊❄️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وشهدت مباراة إنتر ونابولي، بالجولة السابقة، هتافات عنصرية من جماهير النيراتزوري، كما تلقى بطاقة حمراء في المباراة بالدقائق الأخيرة.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أوقف جماهير إنتر من حضور المباريات على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا، لمباراتين، وكذلك كوليبالي وزميله إينسيني.

وطالب أمس، الظهير الأيسر الجزائري، فوزي غلام، مساندة مدافع الفريق الغائب عن مباراة اليوم.