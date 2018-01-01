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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جماهير نابولي تدعم كوليبالي قبل مواجهة بولونيا

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Emilio Andreoli
مساندة كبيرة للسنغالي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قام عددًا من جماهير نادي نابولي الإيطالي، بتوزيع صوراً للمدافع السنغالي كاليديو كوليبالي، لاعب الفريق، قبل بداية مباراة نابولي ضد بولونيا.

ويستضيف ملعب سان باولو، معقل البارتينوبي، بولونيا في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول من الدوري الإيطالي.

ويساند جمهور نابولي، مدافعه السنغالي، بتوزيع ورفع صورته في مدرجات الملعب قبل بداية المباراة، مع وسم "جميعنا كوليبالي".

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وشهدت مباراة إنتر ونابولي، بالجولة السابقة، هتافات عنصرية من جماهير النيراتزوري، كما تلقى بطاقة حمراء في المباراة بالدقائق الأخيرة.

GhoulamKoulibalyKoulibaly Napoli fans

وكان الاتحاد الإيطالي قد أوقف جماهير إنتر من حضور المباريات على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا، لمباراتين، وكذلك كوليبالي وزميله إينسيني.

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وطالب أمس، الظهير الأيسر الجزائري، فوزي غلام، مساندة مدافع الفريق الغائب عن مباراة اليوم.

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