جماهير مانشستر يونايتد تهدد بالمزيد من المظاهرات، والنادي يتوعد بعقوبات ضخمة!

مجموعة من جماهير نادي مانشستر يونايتد تخطط للمزيد من المظاهرات ضد ملاك النادي عائلة جليزر، والإدارة تتوعد المخالفين بعقوبات ضخمة!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود تهديدات من قبل جماهير مانشستر يونايتد بتنظيم المزيد من المظاهرات ضد إدارة النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ستاندرد"، والتي أكدت أن الجماهير تتوعد بمظاهرات إضافية في الفترة المقبلة للضغط على الإدارة للرحيل.

ما الذي حدث يوم الأحد؟

وكانت جماهير فريق مانشستر يونايتد قد اقتحمت ملعب أولد ترافورد وأخرت تحرك فريقهم من مقر الإقامة لملعب مواجهة ليفربول.

وقررت السلطات تأجيل المباراة بسبب الظروف الأمنية التي تعرض لها ملعب اللقاء، ولم يتم تحديد الموعد الجديدة لها.

ما الذي يستطيع مانشستر يونايتد فعله؟

في الوقت نفسه كشف نادي مانشستر يونايتد عن عقوبات جديدة متوقعة على الجماهير التي شاركت في اقتحام الملعب التاريخي للفريق أولد ترافورد.

وأكد النادي في أحد بياناته: "يتم مراجعة كافة الأدلة في الوقت الحالي، ما حدث من تصرفات خلال تلك التظاهرات كان غير مقبول".

ويستطيع النادي أن يمنع كافة المشجعين الذي اقتحموا الملعب من التواجد في أي مباراة مستقبلية للشياطين الحمر.

ما هي العقوبات المتوقعة على مانشستر يونايتد؟

أكد تقارير صحفية كانت قد أكدت أن مانشستر يونايتد مهدد بخصم النقاط والإيقاف بعد ما حدث يوم الأحد الماضي.

تلك العقوبات مرتبطة بشكل أساسي بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وبرابطة الدوري الإنجليزي ولا تزال تحت الدراسة.

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