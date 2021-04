جماهير مانشستر يونايتد تقتحم مقر التدريبات احتجاجاً على ملاك النادي

اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد مقر التدريبات احتجاجاً على ملاك النادي عقب أحداث الأيام الماضية وتأسيس بطولة السوبرليج.

وعم الغضب الوسط الرياضي الإنجليزي عقب الإعلان عن مشاركة ستة أندية إنجليزية منها مانشستر في إنشاء بطولة السوبرليج ثم التراجع والانسحاب.

قامت مجموعة من مشجعي الفريق باقتحام مركز التدريبات وسدت مداخل الوصول إليه قبل وصول الفريق الأول للتدريب صباح الخميس.

Manchester United fans gained access to the Carrington training ground this morning as they protested against the Glazer family's ownership of the club