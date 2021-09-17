جماهير مانشستر سيتي إلى جوارديولا : ركز في التدريب فقط !

رسالة قوية إلى المدرب الإسباني

كشف كيفين باركر الأمين العام للمنظمة الرسمية لمشجعين مانشستر سيتي، عن شعوره بالصدمة من تصريحات المدرب بيب جوارديولا الأخيرة.

جوارديولا انتقد غياب الحضور الجماهيري لمساندة فريقه، في المواجهة التي لعبها الفريق أمام لايبزيج وفاز بها 6/3 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وحث المدرب الإسباني جمهور الفريق على الحضور بشكل أكبر على ملعب الاتحاد، حيث تواجد 38000 مشجع، بينما يسع الملعب إلى عدد يصل إلى الرقم 54000.

ومن جانبه قال باركر :"إنه لا يتفهم الصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في الوصول إلى ملعب الاتحاد مساء يوم الأربعاء في الساعة الثامنة".

وأضاف:"يجب أن يفكر في الأطفال أيضًا، قد لا تكون لديهم المقدرة على تحمل تكاليف المباراة، بالإضافة للمشاكل الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا".

وتابع:"لا أرى أي سبب لتعليقه على هذا الأمر، بالتأكيد هو المدرب الأفضل في العالم، ولكن يجب عليه التركيز على التدريب فقط بهذه الطريقة".

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واستكمل:"بالطبع نريد أن يكون الملعب ممتلئًا بشكل مستمر، وكان ذلك هو الحال عندما لعبنا مباراتين على أرضنا يوم السبت بالدوري الإنجليزي، لذلك لا أرى أي ضرورة للتشكيك في ولاء الجماهير".

يذكر أن سيتي سيعود إلى مباريات الدوري الإنجليزي مرة أخرى غدًا، السبت، عندما يلعب ضد وست هام بالجولة الخامسة من البطولة.