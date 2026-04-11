Liverpool v Fulham - Premier League
جماهير ليفربول سئمت الأمر تمامًا وتُسمِع صوتها بأعداد كبيرة في أنفيلد

عبّرت جماهير ليفربول بوضوح شديد عن موقفها تجاه سياسة النادي. فقد قرر المشجعون المتحمسون، أو ما يُعرف بـ«ذا كوب»، عدم تعليق أي لافتات مساء السبت قبل مواجهة فولهام.

وبينما تُظهر القاعدة الجماهيرية المتحمسة لليفربول دعمها عادةً عبر العديد من الأعلام واللافتات، لم يكن هذا هو الحال مساء السبت.


ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار التذاكر في آنفيلد. وترى الجماهير أنه من السخافة أن تصبح تذاكر ليفربول أغلى.

وفي نهاية الشوط الأول عرضت الجماهير أيضًا لافتة تحمل الرسالة نفسها: «لا لزيادة أسعار التذاكر»، كما كُتب عليها.

ومع ذلك، لم يتأثر ليفربول كثيرًا بغياب اللافتات. إذ كان فريق آرني سلوت متقدمًا عند الاستراحة بنتيجة 2-0. وسجل الهدفين ريو ومحمد صلاح.

