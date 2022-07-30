جماهير ريال مدريد تطارد بيكيه: كيف يبدو الإنفاق الضخم بعد الموسم الصفري؟

تصريحات النجم الإسباني تطارده

خرج المدافع المخضرم جيرارد بيكيه بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل بحق الغريم التقليدي ريال مدريد، ولسوء حظه أن عشاق الميرينجي ذاكرتهم قوية جدًا.

يعتبر برشلونة أحد أبطال سوق الانتقالات هذا الصيف، في محاولة من النادي الكتالوني للاستفاقة بعد الموسم الماضي المحبط الذي خرج فيه الفريق دون الحصول على أي بطولات.

هل يبدو الأمر مألوفًا يا بيكيه؟ هذه كانت رسالة عشاق ريال مدريد للمدافع الإسباني، حيث قاموا بتذكرته بتصريحاته السابقة في أكتوبر 2021 عندما انتقد ناديهم على الإنفاق في صيف 2013 بعد الخروج بموسم صفري.

وقال بيكيه وقتها:"ريال مر بعام من دون ألقاب وأنفق بعدها 160 مليون يورو على 3 لاعبين وهم جاريث بيل وإيسكو ويارامندي في سوق انتقالات واحد".

وأضاف:"برشلونة لا يستطيع أن يفعل ذلك، نحن نعلم أننا مختلفون لأنه يمكننا التنافس معهم دون الحاجة إلى إنفاق هذا المال، نعم نستطيع التعاقد مع نيمار مقابل 60 أو 70 مليون يورو ولكن ليس ثلاثة أو أربعة لاعبين".

وتابع:"لسنا نادٍ فقير ، لكننا نتنافس مع أغنى نادٍ على الإطلاق"، مشيرًا إلى الفارق في الموارد المالية بين برشلونة وريال الذي يجعل الأخير أقوى اقتصاديًا.

وقامت جماهير ريال بنشر هذه التصريحات مرة أخرى بصورة مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتذكير بيكيه بما قاله في الوقت الذي يتصدر فيه برشلونة أندية أوروبا في مجموع الإنفاق هذا الصيف.

ونجح برشلونة حتى الآن في إبرام 5 صفقات، بضم رافينيا من ليدز يونايتد بـ58 مليون يورو، جول كوندي من إشبيلية بـ50 مليون يورو، روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ بـ45 مليونًا، بالإضافة لكل من فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن بالمجان.

ويصل مجموع ما أنفقه النادي الكتالوني حتى الآن إلى 153 مليون يورو، ولم ينته الرئيس جوان لابورتا من عمله بعد في الميركاتو، حيث يستهدف المزيد من التدعيمات بمركزي الظهير الأيمن والأيسر، كما يطمح في ضم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.