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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جماهير روما تواصل هجومها على كولاروف بعد أحداث فيورينتينا

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أجواء متوترة في العاصمة الإيطالية بعد السباعية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

اشتدت حدة الاحتقان بين جماهير روما ولاعبيها في الساعات الأخيرة في أعقاب الأحداث التي تلت هزيمة الفريق أمام فيورينتينا الأربعاء الماضي بنتيجة 7-1.

واشتبكت الجماهير مع اللاعبين بعد المباراة وقذفت حافلة الفريق بالحجارة، وحدث تراشق لفظي بين أليكساندر كولاروف وكوستاس مانولاس مع بعض المشجعين.

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وانتشرت كتابات في شوارع المدينة مساء الجمعة تهاجم كولاروف، إذ وصفته واحدة "بالكرواتي"، وهو ما يعد إهانة للاعب الصربي نظراً للمشاكل بين البلدين في الماضي.

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وكُتب على الأخرى مطالبة للظهير الأيسر بالهدوء ومحاولة تخفيف حدة لهجته في الحديث مع الجماهير بعد الاشتباك معها الثلاثاء الماضي.

ويلعب روما مساء الأحد لقاءً مهماً أمام ميلان في العاصمة الإيطالية في الصراع على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويملك ميلان 35 نقطة رابعاً، ويأتي خلفه روما بفارق نقطة وحيدة بالمرتبة الخامسة.

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