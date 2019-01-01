جماهير برشلونة تعلن موقفها من عودة نيمار
كشف استفتاء جماهيري عن موقف جماهير نادي برشلونة من عودة لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.
جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي كانت قد أجرت ذلك الاستفتاء على مدار الأيام الماضية، والذي أوضح رفض الجماهير لفكرة عودة اللاعب البرازيلي.
💢 نيمار يزور معسكر المنتخب البرازيلي من أجل تحفيز لاعبي السيليساو قبل مواجهة منتخب بيرو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كوبا أمريكا 🇧🇷— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩
(📸: IG/neymarjr) pic.twitter.com/K08BRzBhTJ
وكانت نسبة الجماهير الرافضة لعودة نيمار لصفوف برشلونة في الموسم المقبل 71.2% من إجمالي المصوتين، بينما جاءت النسبة المتبقية موافقة على عودته.
ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 متوجهًا لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وكانت تلك هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
برشلونة يحدد 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافعه الهولندي
وكشفت الصحيفة عبر استفتاء آخر عن رغبة الجماهير في إتمام التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس حيث تصدر أولوياتهم ضمن عدة نجوم بنسبة 48% من الأصوات.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان و ربطته بالعودة لبرشلونة.