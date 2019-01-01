جماهير المغرب توجه رسالة إلى مصر خلال لقاء ناميبيا

الجماهير المغربية تشكل مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجهت الجماهير المغربية المتواجدة في ملعب السلام، رسالة إلى مصر، وذلك خلال مباراة أسود الأطلس أمام ناميبيا بكأس أمم إفريقيا 2019.

المنتخب المغربي يواجه ناميبيا، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ورصدت العدسات رسالة شكر من الجماهير المغربية إلى أهل مصر، حيث جاء كالآتي "شكرًا لأهل مصر على حسن الضيافة".

💫المنتخب المغربي يفشل في الوصول إلى شباك المحاربون في شوط المباراة الأول❌



ما توقعاتكم للشوط الثاني؟ 🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/hf1F8kQdBg — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

يأتي ذلك في ظل العلاقة الرائئعة التي تجمع بين الجمهورين المصري والمغربي عبر التاريخ.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.