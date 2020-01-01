جماهير الاتحاد تُهاجم بوني واللاعب يُغلق التعليقات على "إنستجرام"

يقع نادي الاتحاد في موقف صعب بجدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل الفريق المركز الـ12 في ترتيب الدوري

يبدو أن جماهير نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلن عن غضبها تجاه اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم الفريق للتعبير منهم عن عدم الرضا على مستواه الفني.

وقرر اللاعب الإيفواري غلق التعليقات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب التعرض لهجوم حاد من قبل جماهير العميد.

وكان بوني قد تسبب في خروج فريقه بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1، عقب التعامل بشكل سيئ مع المدافع فاجنر أليماو مما تسبب في تلقي فريقه لهدف التعادل في وقت قاتل.

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وعلى الرغم من تسجيل هدف فريقه في المباراة إلا أن خسارة نقاط مباراة الحزم تسبب في أزمة بين اللاعب والجماهير، خاصة في ظل وضع النادي الحرج.

وتعرض بوني لهجوم كبير من قبل جماهير الفريق الاتحادي عقب تعادل الفريق في مباراته أمام الحزم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع نادي الاتحاد في موقف صعب بجدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل الفريق المركز الـ12 في ترتيب الدوري.

يُذكر أن نادي الاتحاد كان قد تعاقد مع الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبق، في يناير الماضي.