جماهير إنتر تُرسل رسالة لإيكاردي خارج منزله

رسالة للقائد السابق وسط الأزمة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يحتفل المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، بعيد ميلاده السادس والعشرين، وسط اضطرابات في علاقته مع نادي إنتر.

ويغيب إيكاردي عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، في الوقت الذي تم تجريده من ارتداء شارة القيادة النيراتزوري.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحاته زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا، بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

ولم يتدرب إيكاردي استعدادًا لمباراة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا.

وقام عددًا من جماهير النيراتزوري بوضه لوحة خارج منزله يهنئونه فيها بعيد ميلاده كُتب عليها: "كل سنة وأنت طيب يا قائد".

ويلتقي إنتر مع رابيد فيينا، عقب أن فاز عليه ذهاباً بهدف نظيف من توقيع مواطنه لاوتارو مارتينيز.