"جماهيرية الشباب أكبر من كريستيانو رونالدو!"

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
كريستيانو رونالدوالنصرالشبابكأس العرب للأندية الأبطالدوري روشن السعودي

حضر جمهور الشباب مواجهة النصر لمتابعة صاروخ ماديرا؟، الرد يأتيكم..

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

التقليل الدائم من جماهيرية نادي الشباب السعودي أغضب الكثيرين، منهم الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، الذي خرج مدافعًا عنه لدرجة، قللت بعض الشيء من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

العالمي التقى بالليث الأبيض، أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، حيث حسم اللقاء التعادل السلبي دون أهداف.

وبينما حضر عدد كبير من الجماهير الشبابية لمؤازرة فريقها، أرجع الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل، الأمر لرغبة الجماهير في مشاهدة صاروخ ماديرا، ليجد الرد من الزريحان..

وقال الرزيحان، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "لا شك أن رونالدو لاعب عظيم، ومن أهم اللاعبين الذين مروا على دورينا، لكن إقحامه في كل شيء إيجابي في مباريات النصر، فهذا تقليل من جماهيرية نادي الشباب".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأضاف: "الشباب قبل قدوم رونالدو، رأينا مبارياته في مدن أخرى، ارجعوا ليوتيوب، شاهدوا مباراة الشباب وأحد قبل قدوم رونالدو، الملعب ممتلئ، لأن عنده جماهيرية عالية، في فترة من الفترات، استحوذ الشباب على كل البطولات، هو نادٍ لديه جماهيرية كبيرة، خاصةً خارج أرضه، سواء بوجود رونالدو أو بدونه".

"جمهور العشرة نفر" هذا التعبير هو ما يستخدمه منافسو الشباب للتقليل من جماهيرية الليوث، بشكل دائم، بينما في جعبة الليوث ستة ألقاب دوري سعودي، وثلاثة ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

66310 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 36987كريم بنزيما
  • 3981خاليدو كوليبالي
  • 5474روبرتو فيرمينو
  • 3322نجولو كانتي
  • 6657مارسيلو بروزوفيتش
  • 9889صفقة أخرى
66310 الأصوات