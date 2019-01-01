بلماضي: أخشى مفاجآت الفرق الصغيرة قبل مواجهة غينيا

الجزائر يستعد لمواجهة غينيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه يخشى مفاجآت الفرق الصغيرة غير المرشحة على لقب كأس أمم إفريقيا، خلال دور الـ16 بالبطولة القارية.

منتخب الجزائر سيواجه غينيا، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، حتى 19 يوليو الجاري.

بلماضي قال خلال تصريحات صحفية: "غينيا يمتلك طموحًا كبيرًا، وكل اللاعبين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز".

المدرب الجزائري تابع: "أخشى مفاجآت الفرق الصغيرة، لأن مواجهتها دائمًا ما تحمل المفاجأة".

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من اللاعب الذي كان يستحق التواجد في هذه القائمة🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/8UmawnZztD — جول مصر (@goaleg) July 3, 2019

جمال بلماضي واصل: "ما حققناه خلال الدور الأول من أداء ونتائج، يضعنا تحت ضغط كبير، والجميع ينظر لنا بحذر، ويرشحنا للفوز، ويجب على اللاعبين الاستمرار في تقديم هذه المستويات".

واختتم مدرب الجزائر تصريحاته قائلًا: "نركز على مواجهة غينيا القادمة، وقمنا بإغلاق ملف الدور الأول".

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ويواجه المنتخب الجزائري يواجه نظيره غينيا مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.