جمال بلماضي: التسجيل من الركلات الثابتة يسعدني.. ومنتخب زامبيا ليس ضعيفًا

بلماضي يتحدث عن الفوز على زامبيا بخماسية

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن الفوز الكبير على زامبيا، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وأكد أنها بداية لمشوار طويل وقوي وهناك منافسين مميزين.

وحقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا على نظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث بدأ محاربي الصحراء الدفاع عن لقبهم مبكرًا.

وقال بلماضي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بعد اللقاء: " الكرات الثابتة جزء من كرة القدم واليوم أصبح من الواجب العمل على إتقانها خلال المباريات المقبلة للمساعدة في الفوز بالمباريات".

وأضاف: "أكون سعيدًا عندما نُسجل من كرات ثابتة وأكون سعيدًا أكثر عندما لا نتلقى أهداف وهو ما حدث في مباراة زامبيا".

وتابع بلماضي في تصريحاته: "المنتخب الزامبي لديه إمكانيات كبيرة ودافع بطريقة جيدة في الشوط الأول، ورغم الهزيمة بخماسية ليس منتخب ضعيف ولكن لا نتوقع ما يحدث على أرضه".

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وكان المنتخب الجزائري قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر العام الجاري، حيث حقق الفوز في النهائي على السنغال بهدف دون رد أحرزه وقتها بغداد بونجاح لاعب السد القطري.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، بجوار كلًا من زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا.

ويسعى منتخب الجزائر للدفاع عن لقبه الذي حققه مؤخرًا بعد أداء أكثر من رائع بشهادة الجميع في البطولة التي أقيمت في مصر.