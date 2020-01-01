جمال بلعمري يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الشباب

فتح بلعمري المجال للمتابعين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

عاود اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، الحديث عن مستقبله مع الفريق الشبابي خلال الفترة المُقبلة.

وفتح بلعمري المجال للمتابعين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من أجل الرد على العديد من الاستفسارات الخاصة.

وحول رحيل بلعمري عن الشباب خلال الفترة الحالية علق قائلاً :« لسه عندي عقد»، في إشارة واضحة إلى رغبته البقاء رفقة الفريق.

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كما وجه بلعمري رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الشبابي قائلاً :"أحبكم والله، وعمري ما استغليت هذا الشيء، استمد قوتي منكم".

وحول تعمد إثارة الأزمات والمشاكل داخل جدران النادي قال :« أنا اللي جالس أكتب على فكرة ما في أحد يكتب لي.. عارف ما لها علاقة مع السؤال».

وردًا على تفضيل اللاعبين الجزائريين لمنافسات الدوري السعودي، أكد بلعمري أن قوة المنافسة المحلية هي السبب.

وشهد بداية أبريل الماضي غضب من تصرفات مسؤولي النادي السعودي وكشف عن العديد من الأزمات التي يمر بها الفريق، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفتح بلعمري النار على مسؤولي الشباب، حيث أوضح حقائق لجماهير الفريق، كما كشف على الظلم الذي يتعرض له.

وردت إدارة الليث بتوعد اللاعب بالعديد من العقوبات بسبب هذه التصريحات التي أغضبتهم، مما جعل البعض يتوقع رحيله.