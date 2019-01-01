جمال باجندوح يودع جماهير الاتحاد بصورة قديمة

باجندوح رحل عن الاتحاد بعد عدم تجديد عقده

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص جمال باجندوح، على توديع جماهير نادي الاتحاد، بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق السعودي، متمنيًا التوفيق للنمور الموسم الجديد.

باجندوح نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة قديمة له، عندما كان يلعب في ناشئين الاتحاد.

وعلق لاعب الوسط على الصورة قائلًا: "الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادٍ بحجم نادي الاتحاد، دائمًا سيبقى بيتي الأول، هو النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي".

وتابع: "حاب أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي أحمد كعكي، هم كفو وقد المسؤولية بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهم ونظرتهم الفنية وحبهم لهذا الفريق".

باجندوح اختتم تعليقه قائلًا: "كل التوفيق لأخواني اللاعبين، دائمًا كنا إخوان ولن يغير ذلك شيء".

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، كانت قد أعلنت عن توقيع مخالصة مالية مع باجندوح الأسبوع الماضي، ليرحل عن صفوف الفريق.