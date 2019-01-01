جمال الغندور يوضح.. هل هدف فوز النصر أمام الهلال صحيح؟

النصر يحقق الفوز على الهلال في الدوري السعودي

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأحد أعضاء تحليل الدوري السعودي للمحترفين على صحة الهدف الثاني للنصر.

وحقق النصر فوزًا هامًا على الهلال بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "هدف عبدالرزاق حمدالله الثاني في شباك الهلال شرعي بنسبة 100 % وليس به شك".

وأضاف رئيس لجنة الحكام المصرية: "فهد الجميعة لاعب النصر الاحتياطي تجاوز خط التماس بإحدى قدميه دون أن يكون له تأثير في الهجمة أو الهدف".

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وتابع الغندور تصريحاته: "القانون يعني التدخل وليس التداخل، وهناك فرق بين الواقعتين، ولكن هدف حمدالله صحيح تمامًا".

وسقط الهلال أمام النصر، وفشل في توسيع الفارق مع العالمي واستمرار تواجده على قمة بفارق نقاط أعلى حيث بذلك تلقى أول هزيمة في الموسم الحالي.