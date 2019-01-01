جمال الجعفري رئيسًا لنادي الاتحاد الليبي

بعد ست سنوات، تقام انتخابات الاتحاد من جديد

فاز رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم جمال الجعفري برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، في الانتخابات التي أقيمت مساء السبت بمقر النادي في طرابلس، بعد أن تقدمت قائمة واحدة للانتخابات تم التصويت عليها بـ248 صوتًا "نعم" مقابل ستة أصوات"لا"، وامتناع عضو واحد.

بعد ست سنوات ومنذ الانتخابات التي أقيمت في عام 2013 لانتخاب مجلس إدارة لنادي الاتحاد لم تقام انتخابات لرئاسة النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في ليبيا.

نجح جمال الجعفري؛ الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الليبي وعضو المكتب التنفيذي بالإتحاد الأفريقي، في الفوز بثقة الجمعية العمومية ليتولى رئاسة نادي الاتحاد لفترة قادمة مدتها 4 سنوات.

وجرت الانتخابات على مدار اليوم السبت، حيث تم فتح باب التصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك تم فرز الأصوات حيث حصد الجعفري نحو248 صوتًا بـ"نعم"، بينما قالت 6 أصوات "لا"، وامتنع صوت واحد عن الإدلاءبرأيه، ليفوز الجعفري بالرئاسة.

وضم مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد كل من:-

جمال الجعفري "رئيسًا"، وسام الإدريسي "نائبًا للرئيس"، إبراهيم الدنفور "أمينًا للصندوق"، عبدالباسط دخيل "عضوًا قانونيًا"، وسام عزوز "عضوًا"، طلعت الكميشي "عضوًا".

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وقال الجعفري في تصريح لـGoal: "نحن كمجلس إدارة نعد بتقديم أفضل ما لدينا لهذه القلعة الكبيرة رغم المرحلة الصعبة، ولكن بتكاثف الجميع سنحقق ذلك من خلال الاهتمام بجميع الألعاب الفردية والجماعية للنادي، لكي نكون في منصات التتويج كما جرت العادة، والأهم هو ايجاد آلية لتحقيق موارد مالية من خلال المشاريع

والاستثمارات، وأشكر الجماهير التي انتخبتني وأعدهم بأن أعمل رفقة زملائي، وكأني في بيتي".

فيما أوضح رئيس الجمعية العمومية لنادي الاتحاد دغيم منصور قائلًا: "الجماهير انتخبت وقالت كلمتها في أجواء مريحة، والحمدلله جاء اليوم الذي قالت فيه جماهير الاتحاد كلمتها بانتخاب مجلس إدارة بعد مرور النادي بمرحلة صعبة وتشكيل عديد اللجان، ونأمل أن تترجم مشاريع هذه الإدارة على أرض الواقع بالنظر للمدة الزمنية المريحة وهي مرحلة استقرار مهمة للنادي صاحب الريادة

في كرة القدم الليبية، فالجماهير الاتحادية انتخبت هذه الإدارة لتلبية طموحاتها".

الجعفري تولى عديد المناصب الإدارية في ليبيا وخارجها حيث انتخب رئيسًا للاتحاد الليبي لكرة القدم سنة 2005 وحتى ديسمبر 2008، بعدها انتخب لعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد عام 2013، ولم يستمر طويلًا ليعود مجددًا وينتخب رئيسًا للاتحاد الليبي لكرة القدم عام 2017 حتى مارس من العام 2019، الذي شهد انتخابه رئيسًا لاتحاد شمال أفريقيا، كما شغل الجعفري عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2018 وحتى يوليو 2019.