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رئيس الاتحاد الإنجليزي يعلن رحيله بنهاية الموسم

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ساهم بشكل كبير في إنجازات منتخب إنجلترا بجميع المستويات في الفترة الأخيرة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن مارتن جلين رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيترك منصبه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

جلين تولى منصبه الحالي في 2015، وفشل في أول مهمة كبيرة له ببطولة يورو 2016، حيث خرجت إنجلترا من دور الـ16 أمام أيسلندا.

وبعدها قام جلين بتعيين جاريث ساوثجيت مديراً فنياً للأسود الثلاثة، والذي حقق طفرة كبيرة بأداء الفريق.

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وساهم جلين مع ساوثجيت في استعداد قوي للإنجليز في كأس العالم روسيا 2018، ليتأهل الأسود لنصف النهائي ويحصلون في النهاية على المركز الرابع.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له:"عندما قبلت مهمتي كنت مطالباً بتطوير المؤسسة بشكل كامل من جميع النواحي وبالتحديد مالياً".

وأضاف:"أيضاً حرصت على تطوير مستوى المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى لتحسين حالة الجماهير ورضاهم تجاه الفريق".

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وتابع:"سأرحل وأنا في غاية الفخر بعد النجاح الذي حققناه على جميع المستويات، أثق في قدرة الجميع على مواصلة المشوار نحو مستقبل أفضل".

جدير بالذكر أن نجاحات جلين مع إنجلترا، شهدت نتائج طيب لفرق السيدات، وأيضاً مراحل الشباب المختلفة.

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