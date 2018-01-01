رئيس الاتحاد الإنجليزي يعلن رحيله بنهاية الموسم

ساهم بشكل كبير في إنجازات منتخب إنجلترا بجميع المستويات في الفترة الأخيرة

أعلن مارتن جلين رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيترك منصبه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

جلين تولى منصبه الحالي في 2015، وفشل في أول مهمة كبيرة له ببطولة يورو 2016، حيث خرجت إنجلترا من دور الـ16 أمام أيسلندا.

وبعدها قام جلين بتعيين جاريث ساوثجيت مديراً فنياً للأسود الثلاثة، والذي حقق طفرة كبيرة بأداء الفريق.

بعد تحدي رونالدو - ما الفريق الإيطالي الأنسب لميسي؟

وساهم جلين مع ساوثجيت في استعداد قوي للإنجليز في كأس العالم روسيا 2018، ليتأهل الأسود لنصف النهائي ويحصلون في النهاية على المركز الرابع.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له:"عندما قبلت مهمتي كنت مطالباً بتطوير المؤسسة بشكل كامل من جميع النواحي وبالتحديد مالياً".

وأضاف:"أيضاً حرصت على تطوير مستوى المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى لتحسين حالة الجماهير ورضاهم تجاه الفريق".

منع فيرجسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

وتابع:"سأرحل وأنا في غاية الفخر بعد النجاح الذي حققناه على جميع المستويات، أثق في قدرة الجميع على مواصلة المشوار نحو مستقبل أفضل".

جدير بالذكر أن نجاحات جلين مع إنجلترا، شهدت نتائج طيب لفرق السيدات، وأيضاً مراحل الشباب المختلفة.