جلوبو: جيسوس وإيفرتون أساسيان في البرازيل ضد بيرو

الصحيفة تحاول استكشاف معالم التشكيل من المران..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن بعض ملامح تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة بيرو في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكوبا أمريكا.

جاء ذلك حيث ذكرت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية أنها نجحت في استكشاف بعض الأسماء المشاركة في التشكيل المقبل، وذلك خلال أول 15 دقيقة من المران، وهي الفترة المفتوحة أمام الإعلام.

ووفقاً لتقسيم قمصان التدريب، فإن جابرييل جيسوس وإيفرتون لديهما الفرصة الأكبر للعب بصفة أساسية على حساب ريتشارليسون وديفيد نيريس.

في فريق إيفرتون تواجد كلًا من تياجو سيلفا وفيليبي لويس وكاسيميرو، فيما تدرب جيسوس بلا قميص معين، رفقة داني ألفيس وماركينيوس وأرتور ميلو.

أيضاً أجرى فيرناندينيو اختباراً بدنياً في الملعب، حيث يشعر بآلام في ركبته اليمنى وعلى الأرجح سيتواجد على دكة البدلاء إن نجح في إكمال المران.

يذكر أن البرازيل البلد المضيف يحتل صدارة المجموعة الأولى بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن بيرو.