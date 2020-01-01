جلطة سراي ينهي آمال الهلال ويتفق مع توران

اللاعب التركي المخضرم سبق وأن ارتبط بالنادي السعودي

قام نادي جلطة سراي التركي، بالاتفاق مع اللاعب المخضرم أردا توران، على الانضمام لصفوف فريقه بداية من الموسم القادم.

توران يقضي الفترة الحالية بدون أي فريق، بعد انتهاء فترة إعارته من برشلونة إلى باشاك شهير، حيث قرر النادي الإسباني التخلي عنه.

شبكة "beIN SPORTS" النسخة التركية، كشفت عن توصل توران لاتفاق مع جلطة سراي، على الانضمام له في صفقة انتقال حر.

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ومن المقرر أن يوقع صاحب الـ33 سنة، على عقد لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد نهاية الموسم المقبل، وسيرتدي القميص رقم 66.

وينهي بذلك اللاعب المخضرم الجدل حول مستقبله، بعدما ارتبط بالعديد من الأندية الفترة الأخيرة، كان أبرزها الهلال السعودي.

وكانت الحياة الشخصية لتوران قد أثرت بشكل كبير على مسيرته الرياضية، وبالتحديد في أكتوبر 2018، بعد مشاجرة نشأت بينه والمغني التركي بيركاي شاهين تسببت في كسر أنف الأخير في أحد الملاهي الليلية.

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وحكمت المحكمة وقتها على توران بالسجن لمدة عامين و8 أشهر مع إيقاف التنفيذ، مع دفع غرامة مالية لفريقه السابق باشاك شهير بسبب الحادث، قبل أن تتاح له فرصة جديدة الآن مع جلطة سراي.