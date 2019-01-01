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جلطة سراي يضع عينه على باتشواي

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Getty Images
هل ينضم البلجيكي لنادي ثالث في أقل من عام؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يركز نادي جلطة سراي التركي، جهوده من أجل ضم المهاجم البلجيكي، ميشي باتشواي من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

ويقترب مهاجم مارسيليا الأسبق من قطع إعارته مع فالنسيا الإسباني، بعدما فشل في فرض نفسه على خطط المدير الفني مارسيلينو.

وسجل باتشواي البالغ 25 عامًا 3 أهداف في 23 مباراة بقميص الخفافيش في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

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ويضع نادي جلطة سراي عينه على اللاعب الذي أنضم لتشيلسي منذ موسمين مقابل 39 مليون يورو.

وقضى باتشواي النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، كما ساهم في تسجيل هدف فوز تشيلسي بالدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي.

ودخل الفريق التركي في محادثات مع إدارة البلوز لبحث استعارة اللاعب لاستكمال الموسم، مع الفريق الساعي للحفاظ على لقبه في الدوري التركي والوصول لأبعد مدى بالدوري الأوروبي.

ويحتل الأسود المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، كما سيواجه بنفيكا البرتغالي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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