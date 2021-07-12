جلطة سراي يستعيد مصطفى محمد قبل مواجهة دوري الأبطال

المهاجم المصري كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة دينامو بوخارست الودية

يُواصل جلطة سراي استعداداته لمواجهة أيندهوفن المرتقبة في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وقد حملت الساعات الأخيرة أخبارًا سعيدة بشأن مهاجمه المصري مصطفى محمد.

المهاجم المعار من الزمالك كان قد تعرض لإصابة في كاحله وركبته اليسرى خلال مواجهة دينامو بوخارست الودية في الـ27 من يونيو الماضي، وقد غاب عن التدريبات وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية.

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صاحب الـ23 عامًا أصبح جاهزًا للعب مع جلطة سراي، وقد استدعاه المدرب فاتح تريم بالفعل ضمن قائمة اللاعبين التي ستواجه أولمبياكوس اليوناني وديًا يوم غدٍ الثلاثاء.

Olympiakos maçı kamp kadromuz 👇 pic.twitter.com/TyXSbUea9g — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021

النادي التركي كان قد رفض السماح لمصطفى محمد باللعب مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك لحاجته له في مباراتي أيندهوفن ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين التركي والهولندي ستُقام في هولندا يوم الـ21 من يوليو الجاري، فيما ستحتضن تركيا مباراة الإياب يوم الـ28 من نفس الشهر.