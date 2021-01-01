جلطة سراي يتظلم ضد طرد مصطفى محمد .. وإحالة الرئيس ونائبيه للتحقيق

طرد مصطفى محمد يتسبب في العديد من الأزمات

أعلن نادي جلطة سراي التركي، عن تقدمه بطلب رسمي للجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد التركي لكرة القدم، لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها المهاجم المصري مصطفى محمد، في مباراة أنقرة جودجو.

وحصل مصطفى محمد على كارت أحمر خلال مباراة فريقه جلطة سراي، أمام أنقرة جودجو، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري التركي، والتي خسرها جلطة سراي بهدفين دون رد.

وأشار نادي جلطة سراي خلال بيانه الرسمي، إلى أن قرار حكم المباراة بطرد مصطفى محمد كان خاطئًا، وهو ما دفعه للتظلم ضد القرار لدى لجنة الحكام.

وعلى جانب آخر، أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد التركي قرر إحالة مصطفى جنكيز رئيس جلطة سريا، ونائبيه عبد الرحيم البيراك ومصطفى جوناي إلى التحقيق، بسبب تعليقاتهم عقب طرد مصطفى محمد.

واشار موقع "ميليات" التركي إلى أن واقعة طرد مصطفى محمد وما تبعها من ردود أفعال لمسؤولي جلطة سراي، تسببت في إحالة رئيس جلطة سراي ونائبيه إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة التركي.

وترى اللجنة أن رئيس جلطة سراي علق على طرد مصطفى محمد بشكل مخالف للروح الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، بينما البيراك وجوناي قاموا بنفس الأمر عبر التصريحات الصحفية، بعد مباراة أنقرة جودجو.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمناقشة العقوبة التي ستوقع على مصطفى محمد بشكل طبيعي، بعد حصوله على كارت أحمر مباشرة، من أجل تحقيق العقوبة المنتظرة.