فيديو | بمشاركة مصطفى محمد .. جلطة سراي يتعادل خارج أرضه بالدوري الأوروبي

رفاق المهاجم المصري لم ينجحوا في الحفاظ على تقدمهم

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة جلطة سراي التركي أمام راندرز الدانماركي، على ملعب الأخير، في ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

فريق الأحمر والأصفر، شارك مهاجمه المصري مصطفى محمد من بداية اللقاء، وساهم في زيارة شباك أصحاب الأرض أولًا، بهدف عن طريق كريم أكتورك أوغلو.

وأدرك الفريق الدانماركي التعادل بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني، عن طريق فريدريك لونبورج.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة، خرج مصطفى محمد من المباراة، ونزل فالكاو بدلًا منه.

ويتأجل حسم المتأهل للمجموعات إلى 26 من أغسطس الجاري، حيث يقام لقاء الإياب على ملعب تورك تيليكوم أرينا.

جدير بالذكر أن رفاق مصطفى محمد تحولوا للعب في الدوري الأوروبي بعد الهزيمة أمام آيندهوفن الهولندي بسباعية مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز جلطة سراي في المباراتين الأوليتين له في الدوري الأوروبي أمام سانت جونستون الإسكتلندي، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.