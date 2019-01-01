جلسة خاصة من جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بركان

الزمالك أمام تحدي قوي في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق خلال استعداداتهم لمواجهة نهضة بركان المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، خارج الديار من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويسعى الزمالك بالعودة مرة أخرى لمنصات التتويج الإفريقية خلال العام الجاري، واستغلال الفرصة أمام الفريق المغربي القوي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المدرب السويسري عقد جلسة خاصة مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأعطى جروس لاعبيه دفعة معنوية لتحفيزهم قبل مواجهة نهضة بركان الهامة يوم الأحد المقبل، واثقًا في قدراتهم بالعودة بنتيجة إيجابية.

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وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية على حساب النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا في الإياب.