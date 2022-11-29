جلد المسيليم ودعم المالكي .. الجمهور يهاجم الفراج بتهمة "ادعاء الوطنية"

مساندة الفراج للمالكي بعد الخطأ الفادح في مواجهة بولندا، دفع الجماهير للتفتيش في دفاتره القديمة

ثار الجمهور غضبًا تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتهمة ادعاء الوطنية، نظرًا لاختلاف موقفه مع لاعبي المنتخب السعودي، وتحديدًا دعمه للاعبي الهلال، بحسب ما ذكر الغاضبون.

في مواجهة السعودية الماضية أمام بولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، ارتكب عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، خطأً فادحًا، كلف الأخضر استقبال الهدف الثاني ومن ثم خسارة اللقاء بنتيجة 2-0.

بعض الجماهير هاجمت المالكي، لكن خرج الفراج مطالبًا الجماهير بوضع الانتماءات للأندية جانبًا، والتركيز على دعم المنتخب الوطني فقط.

ليس هذا وقت توزيع المميزات والعيوب ، الاندية ليس لها مكان الا بعد منتصف ديسمبر المقبل .. اننا في مرحلة قد يكتب فيها تاريخ جديد للكرة السعودية ، اتمنى من مدمني الطاقه السلبية اخذ اجازة عن مواقع التواصل الاجتماعي ، ريحنا وريح نفسيتك .

الله ينصرنا الاربعاء المقبل بزلزال اخضر 💪🇸🇦🤲 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 27, 2022

موقف الفراج هذا، دفع عدد من الجماهير للعودة لتغريدة سابقة للإعلامي الرياضي تعود لعام 2017، والتي هاجم خلالها ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي والمنتخب السعودي وقتها.

وقتها قاد المسيليم الأخضر للهزيمة أمام أستراليا 3-2، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، ليعلق الفراج على مستواه، فكتب: "حارس خرابيط"، ورد عليه المسيليم: "أنت اذكر الله وحنا نكون بخير حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

واعتبر الجمهور الفراج متلونًا ويدعم من يحلو له من لاعبي المنتخب ويهاجم من لا يروق له..

يعني مع المنتخب مره ومقطعته الوطنية

وهو بعد خطأ المسيليم غرد يجلده ولو المسيليم هلالي ما قال شي ✌️😁 pic.twitter.com/TJxfibLJDv — 🇧🇷محمد السبيعي 45 (@Abo_saad800) November 28, 2022

#وليد_الفراج المتلون هذي تغريدته مع خطأ #ياسر_المسيليم مع منتخبنا أمام أستراليا

وأيضا تغريدته مع خطأ #عبدالاله_المالكي مع منتخبنا أمام بولندا شوفوا الكيل بمكيالين أعوذ بالله من النفاق وأهله مع ايماننا الكامل بأن الأخطاء وارده في كرة القدم وندعم جميع لاعبينا بدون تحيز pic.twitter.com/mFoM2Jhy7S — موادع (@askla_02) November 28, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض غدًا مباراة مصيرية أمام منتخب المكسيك، الفوز بها يعني التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر، أما التعادل فسيجعل الأخضر في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين.