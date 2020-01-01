جلاد الكبار .. أرقام تاريخية صنعها عمر السومة بهدفيه في ديربي جدة

عمر السومة مازال يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي والكرة السعودية..

مباراة أخرى تاريخية يقدمها السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، في ديربي جدة أمام الاتحاد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة استطاع أن يسجل هدفين ويقود فريق الأهلي لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أداء أكثر من رائع ظهر به "العقيد" كما يطلق عليه مجانين الأهلي.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأرقام التي حققها عمر السومة، ليصبح رجل المباراة بدون منازع، بعد ما قدمه في ديربي جدة..

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رقم تاريخي

استطاع عمر السومة أن يسجل هدفين في مباراة ديربي جدة مساء الأحد، ليرفع رصيد أهدافه في شباك نادي الاتحاد إلى 11 هدف، وذلك خلال 11 مباراة لعبها منذ انضمامه لصفوف الأهلي عام 2014.

عمر السومة استطاع أن يكون هداف الأهلي في ديربي جدة، حيث معدل تسجيله للأهداف هو هدف لكل مباراة.

9 أهداف في 5 ديربيات

المهاجم السوري ساهم في 9 أهداف خلال آخر 5 ديربيات أمام الاتحاد، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفين فقط.

جلاد الكبار

نجح عمر السومة في تسجيل 44 هدفًا في كبار الدوري السعودي للمحترفين، وهم "الهلال والنصر والاتحاد والشباب"، خلال المباريات التي جمعته بهم.

السومة سجل في النصر 12 هدفًا، وفي الهلال 11 هدفًا، وفي الاتحاد 11 هدفًا، وفي الشباب 10 أهداف.

أرقامه في الديربي الأخير

مرر عمر السومة 16 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 69%، وسدد 4 كرات على المنافس، وقام بمراوغة وحيدة، وصنع فرصتين للتسجيل.

السومة تدخل في 10 التحامات مع نجاحه في استخلاص الكرة مرة واحدة، وسجل هدفين، ليحصل على تقييم 9، ويصبح رجل المباراة.