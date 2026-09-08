جعلتموها سهلة لكنها ليست كذلك.. عفوًا ريال مدريد فلن تفوز بدوري أبطال أوروبا هذه المرة

حين يخرج فينيسيوس جونيور في بداية كل موسم ليعد الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا، يتعامل الجميع مع الوعد وكأنه تحصيل حاصل أو إجراء روتيني ينتظر التوثيق فقط. هذا التسطيح المخل للبطولة الأشرس في العالم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة للسنوات التي قاد فيها زين الدين زيدان الفريق لتحقيق اللقب ثلاث مرات متتالية، تلتها ثنائية كارلو أنشيلوتي في ظرف ثلاث سنوات فقط، في توقيت كان الجميع يظن فيه أن دورة حياة الفريق قد انتهت تمامًا.

تلك النجاحات غير المنطقية شوهت الإدراك الحقيقي لواقع كرة القدم، ورسخت وهمًا مفاده أن التتويج بلقب أوروبا مسألة حتمية لا تحتمل النقاش.

الحقيقة التي تفرض نفسها دون تجميل هي أن رفع الكأس ذات الأذنين يعد استثناءً مذهلًا، بينما الخروج وعدم الفوز هو القاعدة الحسابية والمنطقية الثابتة.

كرة القدم في البطولة الإقصائية لا تعترف بالوعود ولا بالتاريخ المكتوب في المتاحف، خاصة في مرحلة تاريخية استثمرت فيها كبار أندية أوروبا كل ما تملك من أدوات فنية وتكتيكية ومالية لكسر الهيمنة الملكية، مما يجعل حصد اللقب هذا الموسم أمرًا بعيد المنال.

خط وسط بلا بوصلة وهجوم يزاحم بعضه

بعيدًا عن النظريات، فإن تشريح وضع ريال مدريد الفني في الوقت الراهن يكشف عن فجوة عميقة يصعب تجاهلها.

لقد عاش الفريق لسنوات في نعيم يوفره توني كروس ولوكا مودريتش، اللذان كانا بمثابة العقل المفكر لضبط نبض المباريات الكبرى وتفكيك أعتى خطوط الضغط بتمريرة واحدة باردة الأعصاب.

واليوم، وبعد غيابهما التام، يجد الفريق نفسه في مأزق حقيقي، فامتلاك خط وسط يعج بالقوة البدنية والسرعة والضغط لا يكفي لصناعة هوية بطل، في ظل الغياب الكامل للاعب القادر على رسم إيقاع اللقاء وخلق الحلول الإبداعية في الأمتار الأخيرة.

يضاف إلى ذلك ارتباك واضح في الثلث الهجومي، حيث تتكدس نجومية الخط الأمامي في مساحات مكررة تميل غريزيًا للجبهة اليسرى، دون رأس حربة صريح يمنح العمق المطلوب ويثبت قلوب دفاع الخصوم.

هذا التداخل الفني والازدحام في نصف المساحة يجرد الهجوم من تنوعه وفاعليته، ويزيد الطين بلة تراجع المنظومة الدفاعية وكسل الارتداد عند خسارة الكرة وهو ما ظهر ضد ريال بيتيس، الأمر الذي يترك الدفاع والوسط فريسة سهلة أمام فرق القارة التي باتت أكثر نضجًا وقدرة على التحول الهجومي الخاطف.





فخ الضجيج والحروب الجانبية

الجانب الأخطر الذي يعجل بتبديد الأحلام الأوروبية يتمثل في استدعاء الأجواء المشحونة وحزمة الصراعات المصدرة من الخارج.

خوض المنافسات القارية بعقلية الضحية وافتعال المعارك مع الحكام واللجان المنظمة إذا ما كرره مورينيو سيعيد إنتاج أسوأ ما في مدرسة المدرب البرتغالي الكلاسيكية، حين يتحول النادي من التركيز التكتيكي البحت إلى صناعة العداوات والبحث عن متهم دائم عند أول عثرة.

هذا النمط المشحون يستنزف طاقة الفريق النفسية ويخلق توترًا داخل غرف الملابس بدلًا من الهدوء الذي توج النادي بالألقاب التاريخية.

توزيع اللوم علنًا والتشكيك في التحكيم يضع اللاعبين تحت مجهر العقوبات والضغط العصبي، وهو ما يدمر وحدة المجموعة في اللحظات الإقصائية الحرجة التي تتطلب أقصى درجات الثبات الذهني وتجنب الهفوات المعتادة.

بيت القصيد

دوري أبطال أوروبا لا يُمنح لمن اعتاد التتويج به لمجرد أن جماهيره نسيت مرارة الإقصاء، والبطولة هذا الموسم تحديدًا ستكون العصا التي تعيد تصحيح المفاهيم المشوهة.

غياب العقل المدبر لخط الوسط، وتصادم الأدوار في الهجوم، فضلًا عن الانزلاق نحو ثقافة الصدام وتبرير الفشل، كلها عوامل تجعل من حلم رفع الكأس هذا الموسم صعبًا للغاية، لتظل الحقيقة الوحيدة أنكم جعلتم الفوز يبدو سهلًا للغاية، لكنه في واقع الأمر ليس كذلك على الإطلاق.