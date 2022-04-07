جستنيه للفراج: معلوماتك عن الهلال من عامل البوفيه؟ .. والمريسل يلوم الأول!

تناقض كبير كشفه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه في حديث الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن عدد ألقاب دوري أبطال آسيا، التي حصدها الهلال.

ما هي ألقاب الهلال الآسيوية؟

مع انطلاق كل نسخة من دوري أبطال آسيا يبدأ الجدل نفسه في الوسط السعودي وتبدأ التساؤلات: "في رصيد الهلال 4 ألقاب من دوري الأبطال أم اثنين؟".

الزعيم حقق ثمانية ألقاب آسيوية بواقع لقبين لكأس الكؤوس الآسيوية ولقب لكأس السوبر و4 ألقاب لدوري الأبطال مناصفة بين المسمى القديم والجديد للبطولة.

لكن المنافسون للهلال يرفضون الاعتراف بلقبي دوري الأبطال اللذين تم تحقيقهما بالمسمى القديم للبطولة، بداعي أن المنافسة وقتها لم تكن بالقوة التي هي عليها منذ بدأ النظام الجديد مع المسمى الجديد.

ماذا كشف جستنيه عن الفراج؟

في حلقة أول أمس الأربعاء، من برنامج "أكشن مع وليد"، رد الفراج على أحد متابعيه، مؤكدًا أن عدد ألقاب الزعيم من دوري الأبطال هي أربعة، مستندًا على فيديو رسمي خلال إجراء قرعة النسخة الحالية، لمسؤول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يؤكد به أن للهلال أربعة ألقاب.

لكن جستنيه أعاد نشر فيديو قديم للفراج، يعود لعام 2017، إذ كان يرفض وقتها الاعتراف بألقاب الزعيم خلال المسمى القديم لدوري الأبطال.

وقتها قال وليد، خلال برنامجه: "الاتحاد هو النادي السعودي الوحيد الذي نجح في التتويج بهذه البطولة القوية، بلاش نلعب في التاريخ، أما النصر فحصد كأس سوبر وكأس الكؤوس، والهلال توج بدوري أبطال الدوري، لكن الاتحاد هو الوحيد من استطاع تمثيل المملكة في دوري أبطال آسيا، أول مرة تنظم آسيا دوري محترفين كان في عام 2004، وتوج الاتحاد به في 2004 و2005".

وعلق جستنيه: " مع التحية للزميل وليدالفراج ان كنت ناسي افكرك، هذا اعتراف منك بلسانك صوت وصورة انت شخصياً قلت بأن الاتحاد هو الوحيد من جميع الاندية السعودية الذي حقق بطولة دوري اسيا بنسختها الجديدة فمالذي غير قناعتك فهل كنت ضحية لمعلومات مضللة ام ان عامل البوفيه هوالسبب؟".

المريسل يلوم جستنيه:

وكما كشف جستنيه تنافض الفراج، قام الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل بكشف تناقض الأول، فنشر له فيديو قديم يعود لما قبل عام 2021، والذي يعترف به أن الهلال في رصيده ثلاثة ألقاب دوري أبطال آسيا.

قال جستنيه وقتها: "الهلال حصد ثلاث بطولات امتدادًا لبطولة الدوري، أما في النسخة الجديدة حقق الهلال اللقب مرة واحدة، والاتحاد حققه مرتين".

وعلق المريسل على الفيديو، فكتب: " اكثر من موقف مع الاعلام الهلالي في ان الهلال 3 ابطال دوري بعد تحقيق الهلال دوري ابطال اسيا 2019 كان هو عدنان جستنيه، الان بعد أن إنقلب اعلام الهلال ضد اعلام الاتحاد بدأ يتراجع، ما ينفع يا ابا فارس فالرمح من أول ركزه".

اكثر من موقف مع الاعلام الهلالي في ان #الهلال 3 ابطال دوري بعد تحقيق الهلال #دوري_ابطال_اسيا 2019 كان هو @Adnan_Jas ، الان بعد أن إنقلب اعلام الهلال ضد اعلام #الاتحاد بدأ يتراجع 🤔

ما ينفع يا ابا فارس فالرمح من أول ركزه

.pic.twitter.com/QmkTgpVjPH

. https://t.co/Ub2MvZsPa9 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 7, 2022

اقرأ أيضًا..

الهلال زعيم آسيا؟ .. "لم يفعلها إلا بعد أن انفصل الغرب عن الشرق!"

وصفه بـ"الهراج" .. كيف تعامل الفراج مع مشجع قلل منه؟

هجوم على وليد الفراج؟ .. رموز نصراوية لا تختلف عنه