جريم سانز: مانشستر ستي يعاني من ضغوطات أكبر وليفربول في وضع أفضل للفوز بالدوري

مدرب ليفربول السابق يؤكد أفضلية الفريق للفوز بلقب البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جريم سانز مدرب ليفربول السابق إن مانشستر سيتي يعاني من ضغوطات إعلامية وجماهيرية أكثر من تلك التي يعاني منها ليفربول هذا الموسم. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان ليفربول قد خسر في المواجهة التي جمعته بملاحقه مانشستر سيتي الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف، ليتقلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط فقط.

وبخصوص ذلك، قال سانز إن ليفربول يمتلك الخظوظ الأكبر في تحقيق لقب البريميرليج هذا العام أكثر من أي عام مضى، وأكثر من أي فريق آخر.

وأضاف: "مانشستر سيتي قدم موسمًا خرافيًا العام الماضي، وحقق لقب الدوري بعدد قياسي من النقاط حيث فاز به برصيد 100 نقطة، الجميع ينتظر منه تخطي ذلك"

وتابع: "بيب جوارديولا يُعامل بطريقة مختلفة نظرًا لأن فلسفته تختلف عن قناعات الكثيرين، وأيضًا بسبب النجاحات التي حققها مع برشلونة في بداية مسيرته التدريبية والتي رفعت من سقف طموحات الجميع في التعامل معه"

يذكر أن ليفربول يسعى لكسر صيام دام لـ 29 عامًا عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يرجع آخر لقب للدوري حققه ليفربول إلى عام 1990.